Савичева призналась, как похудела после родов

Юлии Савичевой выдался выходной, и в честь того события она сделала то, что давно обещала — рассказала поклонникам о своих тренировках, в частности, о тренировках после беременности.

Во время признаний Юлии выяснилось, что во время ожидания дочки у нее были проблемы с сахаром, поэтому ей изначально пришлось сильно следить за питанием. Это привело к тому, что поправилась она по факту рождения ребенка не сильно.

Но вот если раньше девушка могла позволить себе тренироваться по три раза в неделю, то теперь для возвращения в форму ей пришлось выделять на тренировки четыре, а иногда и пять дней в неделю.

Кроме того, Юлия рассказала, что каждое ее утро начинается с вакуума (упражнение на пресс), планки и отжиманий.