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Савичева призналась, как похудела после родов
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Савичева призналась, как похудела после родов 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @yuliasavicheva
У Юлии Савичевой выдался выходной, и в честь того события она сделала то, что давно обещала — рассказала поклонникам о своих тренировках, в частности, о тренировках после беременности.
Во время признаний Юлии выяснилось, что во время ожидания дочки у нее были проблемы с сахаром, поэтому ей изначально пришлось сильно следить за питанием. Это привело к тому, что поправилась она по факту рождения ребенка не сильно.
Но вот если раньше девушка могла позволить себе тренироваться по три раза в неделю, то теперь для возвращения в форму ей пришлось выделять на тренировки четыре, а иногда и пять дней в неделю.

Сегодня долгожданный выходной, поэтому напишу о том, о чем давно обещала. О тренировках в общем и о тренировках после беременности. 👍 Мне повезло — у меня была очень строгая диета все 9 месяцев. Было это связано с рекомендациями врачей по контролю сахара в крови. Раз в неделю я позволяла себе десерт 🍨 (после десерта минимум час ходьбы), в остальные дни были сильно ограничены углеводы. Поэтому после рождения дочери я прибавила совсем немного. Но вот, что было дальше — это была песня. 😭Если нормальные тренировки включали в себя зал и тренера 2-3 раза в неделю, то после этого было 4-5 раз в неделю со специальными упражнениями. Обычная тренировка заключается в 3 классических круговых подходах: первый день — спина-руки, третий день — перед-руки, пятый — ноги. Второй, четвертый, шестой и седьмой день — отдых. Разминка: 3х30 пресс, окончание тренировки, 3х30 пресс. 😑 После рождения: упражнения на ноги без весов, только утяжелители. Кардио в виде ходьбы или велосипеда. В начале и в конце тренировки пресс, специальные упражнения без скручиваний (кранчей). В другой день — руки с небольшими весами плюс кардио и пресс как обычно. Во всех упражнениях максимально задействованы мышцы кора. Обязательно упражнения на устойчивость и координацию. Лично я, по желанию, начинаю каждое утро с вакуума, планки и отжиманий от пола. 😣 Бандаж носила первые три дня после родов, с постепенным отказом от него (до 4-5 часов в день). Мышцы сами должны начать работать, жалеть себя нельзя. И естественно, максимально здоровое питание, о чем я писала ранее. 😶 Видите, все очень просто. 🤣

Публикация от  Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Кроме того, Юлия рассказала, что каждое ее утро начинается с вакуума (упражнение на пресс), планки и отжиманий.
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