Савичева призналась, как похудела после родов 

Сегодня долгожданный выходной, поэтому напишу о том, о чем давно обещала. О тренировках в общем и о тренировках после беременности. 👍 Мне повезло — у меня была очень строгая диета все 9 месяцев. Было это связано с рекомендациями врачей по контролю сахара в крови. Раз в неделю я позволяла себе десерт 🍨 (после десерта минимум час ходьбы), в остальные дни были сильно ограничены углеводы. Поэтому после рождения дочери я прибавила совсем немного. Но вот, что было дальше — это была песня. 😭Если нормальные тренировки включали в себя зал и тренера 2-3 раза в неделю, то после этого было 4-5 раз в неделю со специальными упражнениями. Обычная тренировка заключается в 3 классических круговых подходах: первый день — спина-руки, третий день — перед-руки, пятый — ноги. Второй, четвертый, шестой и седьмой день — отдых. Разминка: 3х30 пресс, окончание тренировки, 3х30 пресс. 😑 После рождения: упражнения на ноги без весов, только утяжелители. Кардио в виде ходьбы или велосипеда. В начале и в конце тренировки пресс, специальные упражнения без скручиваний (кранчей). В другой день — руки с небольшими весами плюс кардио и пресс как обычно. Во всех упражнениях максимально задействованы мышцы кора. Обязательно упражнения на устойчивость и координацию. Лично я, по желанию, начинаю каждое утро с вакуума, планки и отжиманий от пола. 😣 Бандаж носила первые три дня после родов, с постепенным отказом от него (до 4-5 часов в день). Мышцы сами должны начать работать, жалеть себя нельзя. И естественно, максимально здоровое питание, о чем я писала ранее. 😶 Видите, все очень просто. 🤣