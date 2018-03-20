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Барановская ответила, примет ли Аршавина обратно
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Барановская ответила, примет ли Аршавина обратно 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @baranovskaya_tv
С тех пор, как Андрей Аршавин ушел из семьи, ведущая Юлия Барановская воспитывает детей сама. Она регулярно публикует фото с двумя сыновьями и дочерью и не стремится пугать общественность откровениями, как тяжело матери-одиночке управляться с тремя сорванцами.
Между тем дети у Барановской, как выяснилось очень активные. Девушка опубликовала в своем микроблоге видео, на котором ее младший сын Артемий танцует, а дочь Яна без конца совершает акробатические упражнения. Спокойно ведет себя лишь Артем, который наблюдает за процессом. Барановская написала, что это традиционное для ее семьи времяпровождение, и дети постоянно находятся в движении.
Подписчики похвалили Юлю, что сумела воспитать таких талантливых детей и что не жалуется на жизнь, а еще попросили ведущую написать книгу о своей жизни, в которой рассказать, как она справилась со своей болью после предательства Аршавина.
Меж тем сама Барановская написала в микроблоге, что неверного гражданского супруга она обратно не ждет. И предложила фанатам не стесняться задавать ей вопросы, которые их интересуют. Кроме того, девушка призналась, что не носит линзы и не красит волосы.
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