Удачная ринопластика звезд: до и после

Говорят, если бы у Клеопатры была иная форма носа, то история пошла бы другим путем. Мы собрали звезд, которые переписали свою историю: их карьера пошла в гору только после ринопластики.

Роузи Хантингтон-Уайтли

yapokupayu.ru

Британская модель кажется эталоном красоты. Но в самом начале своей карьеры она выглядела совсем не так, как сейчас. Особое внимание привлекает нос модели: он был широким, с чуть вздернутым кончиком. А теперь он тонкий и эстетичный.

Независимые хирурги считают, что Роузи решилась на ринопластику. Кстати, только изменениями формы носа дело не ограничилось, модель сделала еще и контурную пластику губ.

Кейт Хадсон

yapokupayu.ru

Комедийная актриса всегда отшучивается, когда отвечает на вопросы о своих пластических операциях. Она обычно акцентирует внимание на ушах, мол, посмотрите, они же как у эльфа. Разве они не доказывают, что она себя не меняла?

Уши Кейт не трогала, зато над носом поработала. Он был довольно широким. Хирурги говорят, чтобы смоделировать точеный носик, Кейт вставляли костный имплантат. Объективно Кейт стала выглядеть настоящей милашкой.

Дженнифер Энистон

yapokupayu.ru

Еще в первом сезоне сериала «Друзья» актрису можно было увидеть с носом, который похож на большой птичий клюв. После пришедшего успеха Дженни побежала к пластическому хирургу, чтобы, как она сама сказала, «исправлять ошибки прошлого». По словам Энистон, в школе во время игры в волейбол она получила травму, из-за чего носовая перегородка стала кривой. Правда, как позже выяснилось, основную проблему врач не исправил. Но сделал нос значительно меньше.

Следующую ринопластику Дженни прошла после развода в Брэдом Питтом . Говорят, она пошла исправлять носовую перегородку. Вторая попытка удалась, да и носик у Энистон сейчас симпатичный.

Скарлетт Йоханссон

yapokupayu.ru

После дебюта в кино критики написали о юной актрисе, что она похожа «на веселого поросенка». Эта ассоциация возникла на фоне достаточно крупного по сравнению с чертами лица носа Скарлетт. Исправила она его только в 2003 году, пройдя серию операций.

Кстати, именно после редизайна Йоханссон получила роли в главных для ее карьеры фильмах — «Трудности перевода» и «Девушка с жемчужной сережкой».

Блейк Лайвли

yapokupayu.ru

О своей внешности Блейк, которая уже была успешной начинающей актрисой, задумалась, когда начала сниматься в сериале «Сплетница». По ее мнению, нос портил лицо, поэтому она отправилась на ринопластику.

Хирург провел ювелирную работу, которую теперь демонстрируют многим пациентам, которые хотят полностью переделать лицо. Нос Блейк слегка заузили, кончик сделали миниатюрным. Ринопластика смягчила черты лица Блейк, сделала их более гармоничными.

Анджелина Джоли

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Хирурги говорят, у Джоли отличная наследственность, но вот нос портил внешность актрисы. Он был слишком крупным, вносил дисбаланс в черты лица и тянул лоб вниз, придавая Анджелине недовольную гримасу. Врачи сделали отличную работу: уменьшили кончик, заострили его и сузили нос. Черты лица благодаря этому стали выглядеть пропорционально.