Тимати и Шишкова объединились ради дочери

Поклонники возликовали, увидев Тимати , его бывшую возлюбленную Алену Шишкову и их дочь Алису вместе. Тимати выложил всего один совместный снимок, в то время как Шишкова опубликовала сразу несколько кадров из фотосессии.

Вопреки надеждам поклонников пара объединилась вовсе не потому, что планирует продолжить отношения, а лишь в связи с днем рождения маленькой дочери: Алисе исполнилось четыре годика. В честь этого события Тимати поблагодарил Шишкову за дочь, а свою маму — за помощь в воспитании Алисы.

День рождения ребенка отметили в Пушкинском музее.

Поклонники оставили в аккаунте певца массу комментариев, в которых надеются, что Тимати наконец вернется к Алене Шишковой: