Тимати и Шишкова объединились ради дочери 

Поклонники возликовали, увидев Тимати, его бывшую возлюбленную Алену Шишкову и их дочь Алису вместе. Тимати выложил всего один совместный снимок, в то время как Шишкова опубликовала сразу несколько кадров из фотосессии.
Вопреки надеждам поклонников пара объединилась вовсе не потому, что планирует продолжить отношения, а лишь в связи с днем рождения маленькой дочери: Алисе исполнилось четыре годика. В честь этого события Тимати поблагодарил Шишкову за дочь, а свою маму — за помощь в воспитании Алисы.
День рождения ребенка отметили в Пушкинском музее.
Поклонники оставили в аккаунте певца массу комментариев, в которых надеются, что Тимати наконец вернется к Алене Шишковой:
«Такая красивая пара. И в Алисе собралось лучшее, что есть и в Тимуре, и в Алене. Такое сочетание генов надо увеличивать, то есть родить Алисе братиков и сестричек. Но увы, у мудрого Тимура где-то случилось помутнение в голове и он выбрал пустую решётку🤦🏽♀️ Ваша жизнь, конечно, но эта пустышка так Вам не подходит👎 Надеюсь, когда-нибудь в скором будущем вы поймёте свою ошибку и вернёте Алёну. Если даже с Киркоровым получилось помириться, то почему бы и нет».