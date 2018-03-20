Фомин уехал отдыхать с таинственной незнакомкой

Про личную жизнь Мити Фомина ходит масса слухов. Артист нигде не появляется с девушками, о его романах ничего не известно. Несколько лет назад он в шутку женился на Кате Гордон в рамках телешоу, но никто, конечно, это не воспринял всерьез.

И вот Митя выложил в микроблог фото с отдыха в Китае, где признался, что видами из окна он очень доволен, но у его спутницы в пути потеряли чемодан.

Он даже назвал имя спутницы. Ее зовут Тамара. Поклонники тут же пожелали Мите Фомину счастья в личной жизни и детишек побольше. Правда, некоторых все же смутило, что имя его спутницы совпадает с именем матери, с которой артист проводит много времени после смерти ее мужа. Поэтому некоторые все же решили, что певец путешествует с мамой.

Но всех смущает, что в этих условиях Фомин все же назвал сопровождающую его даму Тамарой, а не мамой.