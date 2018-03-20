Малахов поздравил Собчак с беременностью

Популярный телеведущий и шоумен заявил, что снова готов поцеловать Собчак в живот.

Слухи о беременности Ксении Собчак появились несколько месяцев назад, поклонники обратили внимание на округлившийся живот и начали задавать вопросы. Однако Ксения продолжала хранить молчание, а на прямые вопросы журналистов отвечала весьма уклончиво, не подтверждая, но и не опровергая свою вероятную беременность.

Помимо этого, все заметили, как эмоционально Собчак реагировала на выпады Жириновского во время дебатов.

Сегодня своим мнением поделился Андрей Малахов . Он считает, что слухи о беременности Ксении Собчак появились не без оснований.