Малахов поздравил Собчак с беременностью 

Популярный телеведущий и шоумен заявил, что снова готов поцеловать Собчак в живот.
Слухи о беременности Ксении Собчак появились несколько месяцев назад, поклонники обратили внимание на округлившийся живот и начали задавать вопросы. Однако Ксения продолжала хранить молчание, а на прямые вопросы журналистов отвечала весьма уклончиво, не подтверждая, но и не опровергая свою вероятную беременность.
Помимо этого, все заметили, как эмоционально Собчак реагировала на выпады Жириновского во время дебатов.
Сегодня своим мнением поделился Андрей Малахов. Он считает, что слухи о беременности Ксении Собчак появились не без оснований.
"Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй — под присмотром Максима Виторгана, само собой", — написал Андрей Малахов в журнале "СтарХит".