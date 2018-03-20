Ещё
Малахов поздравил Собчак с беременностью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малахов поздравил Собчак с беременностью 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @xenia_sobchak
Популярный телеведущий и шоумен заявил, что снова готов поцеловать Собчак в живот.
Слухи о беременности Ксении Собчак появились несколько месяцев назад, поклонники обратили внимание на округлившийся живот и начали задавать вопросы. Однако Ксения продолжала хранить молчание, а на прямые вопросы журналистов отвечала весьма уклончиво, не подтверждая, но и не опровергая свою вероятную беременность.
Помимо этого, все заметили, как эмоционально Собчак реагировала на выпады Жириновского во время дебатов.
Сегодня своим мнением поделился Андрей Малахов. Он считает, что слухи о беременности Ксении Собчак появились не без оснований.
"Если принять во внимание, что мой папа всегда мечтал, чтобы я стал гинекологом, и отдельные разговоры в свете, что кандидат в президенты уже чуть ли не на шестом месяце, я выражаю восхищение стойкостью Ксении и готов снова повторить свой поцелуй — под присмотром Максима Виторгана, само собой", — написал Андрей Малахов в журнале "СтарХит".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение