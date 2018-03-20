Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье

Пока в России все еще идет пропаганда худых тел, Запад уже давно возвел на пьедестал девушек с аппетитными формами вроде Ким Кардашьян Дженнифер Лопес , Ники Минаж и, конечно же, Бейонсе.

Пару лет назад в интервью Ксении Собчак актриса Скарлетт Йохансон удивила ведущую, заявив, что формы Бейонсе — это образец для подражания. На удивленный взгляд Ксении Скарлет ответила: «Но ведь это так женственно».

С тех пор Бейонсе родила еще двоих детей, и ее формы стали еще более пышными. И она не стесняется их подчеркивать. Для очередного мероприятия, на котором певица появилась вместе с мужем и старшей дочерью Блю Айви, певица выбрала полупрозрачное обтягивающее платье с обильными золотыми вставками.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 19 Мар 2018 в 10:28 PDT

Поклонники эксперимент Бейонсе оценили и забросали звезду комплиментами.