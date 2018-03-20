Ещё
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье 

Рамблер 10 минут назад
Фото: Depositphotos.com
Пока в России все еще идет пропаганда худых тел, Запад уже давно возвел на пьедестал девушек с аппетитными формами вроде Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Ники Минаж и, конечно же, Бейонсе.
Пару лет назад в интервью Ксении Собчак актриса Скарлетт Йохансон удивила ведущую, заявив, что формы Бейонсе — это образец для подражания. На удивленный взгляд Ксении Скарлет ответила: «Но ведь это так женственно».
С тех пор Бейонсе родила еще двоих детей, и ее формы стали еще более пышными. И она не стесняется их подчеркивать. Для очередного мероприятия, на котором певица появилась вместе с мужем и старшей дочерью Блю Айви, певица выбрала полупрозрачное обтягивающее платье с обильными золотыми вставками.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Поклонники эксперимент Бейонсе оценили и забросали звезду комплиментами.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение