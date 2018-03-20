Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам

Мужчины тоже плачут. Особенно когда красивые и знаменитые женщины открыто заявляют о том, что они лесбиянки. Да, их немного. Но зато какие!

Синтия Никсон

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С 1988 по 2003 год Миранда из «Секса в большом городе» жила с профессором Дэнни Мозесом и даже родила ему двоих детей: дочь Саманту Мозес и сына Чарльза Изекиеля. А в 2004-м Синтия начала встречаться с активисткой Кристин Мариони, и в 2012-м пара узаконила свои отношения.

Руби Роуз

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Горячая актриса и диджей Руби Роуз открыто заявила о том, что любит женщин, когда ей было всего 12 лет. В 2014-м она обручилась с дизайнером Фиби Даль, но через год девушки расстались. А последние полгода Руби встречается с моделью Джессикой Ориглиано.

Сара Полсон

peopletalk.ru

Сара Полсон с 2004-го по 2009-й встречалась с актрисой Черри Джонс , а в 2015-м закрутила роман с Холланд Тейлор, которой, между прочим, 75 лет.

Кристен Стюарт

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Все до последнего не хотели верить в то, что звезда «Сумерек» и бывшая девушка Роберта Паттинсона теперь «по девочкам», но время идет, а ее отношения с «ангелом» Victoria’s Secret Стеллой Максвелл , кажется, только крепчают.

Эллен Пейдж

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Звезда «Джуно» Эллен Пейдж сделала камингаут в 2014-м, а 3 января 2018 года сыграла свадьбу с танцовщицей Эммой Портнер

Эллен Дедженерес

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Телеведущая Эллен Дедженерес открыто заявила о своей ориентации еще в 97-м. Она сказала журналу Time : «Ну да, я лесбиянка», — а в 2008-м сыграла свадьбу с красоткой актрисой Поршей де России.

Кара Делевинь

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Несколько лет назад Кара Делевинь призналась в своей бисексуальности и даже чуть не женилась на певице St. Vincent, но влюбленные расстались. Сейчас Кара официально свободна, но, по слухам, с моделью Адвоа Абоа Делевинь связывает нечто большее, чем просто дружба.

Джоди Фостер

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Обладательница двух «Оскаров» актриса Джоди Фостер только на 50-м году жизни сделала камингаут. Зато прямо во время «Золотого глобуса». Оказалось, она 20 лет жила с продюсером Синди Бернард, а потом со сценаристом Синди Морт (61). Но узами брака она решила связать себя только в 2014-м и женилась на американском фотографе Александре Эдисон (48).

Джейн Линч

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Актриса Джейн Линч никогда не скрывала своей ориентации. В 2010 году она женилась на психологе Ларе Эмбри, с которой была знакома всего год. В 2013-м пара развелась, и с тех пор Линч свободна.