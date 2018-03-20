Ещё
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Мужчины тоже плачут. Особенно когда красивые и знаменитые женщины открыто заявляют о том, что они лесбиянки. Да, их немного. Но зато какие!

Синтия Никсон

peopletalk.ru
С 1988 по 2003 год Миранда из «Секса в большом городе» жила с профессором Дэнни Мозесом и даже родила ему двоих детей: дочь Саманту Мозес и сына Чарльза Изекиеля. А в 2004-м Синтия начала встречаться с активисткой Кристин Мариони, и в 2012-м пара узаконила свои отношения.

Руби Роуз

peopletalk.ru
Горячая актриса и диджей Руби Роуз открыто заявила о том, что любит женщин, когда ей было всего 12 лет. В 2014-м она обручилась с дизайнером Фиби Даль, но через год девушки расстались. А последние полгода Руби встречается с моделью Джессикой Ориглиано.

Сара Полсон

peopletalk.ru
Сара Полсон с 2004-го по 2009-й встречалась с актрисой Черри Джонс, а в 2015-м закрутила роман с Холланд Тейлор, которой, между прочим, 75 лет.

Кристен Стюарт

peopletalk.ru
Все до последнего не хотели верить в то, что звезда «Сумерек» и бывшая девушка Роберта Паттинсона теперь «по девочкам», но время идет, а ее отношения с «ангелом» Victoria’s Secret Стеллой Максвелл, кажется, только крепчают.

Эллен Пейдж

peopletalk.ru
Звезда «Джуно» Эллен Пейдж сделала камингаут в 2014-м, а 3 января 2018 года сыграла свадьбу с танцовщицей Эммой Портнер.

Эллен Дедженерес

peopletalk.ru
Телеведущая Эллен Дедженерес открыто заявила о своей ориентации еще в 97-м. Она сказала журналу Time: «Ну да, я лесбиянка», — а в 2008-м сыграла свадьбу с красоткой актрисой Поршей де России.

Кара Делевинь

peopletalk.ru
Несколько лет назад Кара Делевинь призналась в своей бисексуальности и даже чуть не женилась на певице St. Vincent, но влюбленные расстались. Сейчас Кара официально свободна, но, по слухам, с моделью Адвоа Абоа Делевинь связывает нечто большее, чем просто дружба.

Джоди Фостер

peopletalk.ru
Обладательница двух «Оскаров» актриса Джоди Фостер только на 50-м году жизни сделала камингаут. Зато прямо во время «Золотого глобуса». Оказалось, она 20 лет жила с продюсером Синди Бернард, а потом со сценаристом Синди Морт (61). Но узами брака она решила связать себя только в 2014-м и женилась на американском фотографе Александре Эдисон (48).

Джейн Линч

peopletalk.ru
Актриса Джейн Линч никогда не скрывала своей ориентации. В 2010 году она женилась на психологе Ларе Эмбри, с которой была знакома всего год. В 2013-м пара развелась, и с тех пор Линч свободна.
Peopletalk: последние новости
Внушительно. Сколько миллионов получит Меган Маркл при разводе с принцем Гарри? Шок! Кейт Бланшетт делает процедуры из обрезанной крайней плоти новорожденных! Звезды до и после пластики: Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье2
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение