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Даешь дебош! Звезды, затевавшие драку с фанатами
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Даешь дебош! Звезды, затевавшие драку с фанатами 

Anews 1 час назад
Фото: anews
Жизнь знаменитостей всегда находится под наблюдением журналистов и миллионов поклонников. Однако далеко не все звезды обеспокоены своим имиджем, и могут при случае вступить в драку с фанатами, а иногда и со своими коллегами.

Кит Харингтон

В 2017 году в одном из баров в пределах Нью-Йорка имел место не слишком приятный инцидент с участием звезды "Игры престолов".
anews
Оказалось, что актер несколько перебрал со спиртным и захотел сыграть в бильярд, а когда обнаружил за столом других игроков, попытался их ликвидировать. В итоге охрана выпроводила актера из заведения, о чем сразу же узнали СМИ.

Николас Кейдж

У данного актера имеется репутация довольно миролюбивого человека, но он способен пойти на защиту своих поклонников даже с кулаками. Подобное произошло в 2016 на территории Лас-Вегаса, когда поклонница взяла автограф у Кейджа возле его отеля.
anews
В ходе этого мимо проходил Винс Нейл из группы Mötley Crüe, который неожиданно атаковал фанатку, и именно за нее вступился Кейдж.

Дженнифер Лоуренс

Актриса имеет довольно вспыльчивый характер, который может стать опасным для окружающих, когда Лоуренс переберет с алкоголем. Подобное произошло в одном из баров Будапешта, когда фанат подошел к звезде за селфи, сделать который актриса не соглашалась. Получив решительный отказ, притом в грубой форме, молодой человек ответил кумиру тем же. В итоге актриса облила обидчика пивом и даже атаковала его кулаками.

Канье Уэст

Фотограф Дэниел Рамос собственным телом почувствовал тяжелую руку супруга Ким Кардашьян, который ответил гневом и потасовкой на попытку сделать несколько снимков рэпера. Согласно словам фотографа, звезда набросилась на него с кулаками и отобрала камеру, за что суд наказал его лишением свободы на два года условно.

Джастин Бибер

В 2014 скандальный певец и Орландо Блум очутились в одном из ресторанов во время отдыха на Ибице, где и завели беседу. Во время разговора музыкант оскорбил экс-супругу актера Миранду Керр, за которую Блум решил заступиться с помощью драки. Посетители ресторана, по словам очевидцев, были на стороне актера.
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