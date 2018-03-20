Наталью Орейро не сразу узнали поклонники

Известная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро приняла участие в потрясающей и очень колоритной фотосессии для модного глянцевого издания. Накануне съемки звезда популярного в 90-е годы серила «Дикий ангел» сменила свою привычную прическу, что позволило ей ввести в заблуждение многих поклонников, которые не сразу ее узнали.

На днях известная актриса Наталья Орейро приняла участие в очень красивой и довольно атмосферной фотосессии. Знаменитая 40-летняя красавица позировала перед объективом фотографа в двух образах — темном и светлом.

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Темный наряд Натальи благодаря атласному корсетному верху, открывающему публике изящные плечи и длинную шею модели, а также пышному, но очевидно легкому многослойному длинному подолу, напоминающему более массивный вариант балетной пачки, придавал ее образу некую схожесть с черным лебедем, которая была еще более усилена при помощи яркого макияжа с акцентом на глаза.

Белое платье звезды популярных телесериалов создавало совершенно иное впечатление благодаря своей легкой ткани, украшенной множеством пайеток. Глубокий вырез декольте открывал любопытному взгляду не только шею и грудь знаменитости, но уходил вниз до самой талии. Изящный пояс очаровательного наряда великолепно подчеркнул тонкую талию Натальи, придав образу незабываемый шарм с претензией на сексуальность.

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Любопытно, что стилисты, работавшие с Орейро на съемке, не сочли необходимым менять макияж модели, оставив его одинаковым для разных образов. Так же поступили с волосами, которые претерпели некоторые изменения и стали намного короче той длины, к которой привыкли поклонники Натальи. Видимо, это и стало основной причиной, по которой знаменитость была не сразу узнана своими поклонниками в сети.

«Другая… Но такой же привлекательной осталась» «Роскошная! С возрастом только хорошеет! Я не сразу узнала, думала сначала, что кто-то из наших» «Кто это? Орейро? Красивая какая! В свои 40 — выглядит на 20» «По-моему, она ведьма — время над ней не властно… А волосы обрезала стала совсем другая» «Ой, я ее сначала совсем не узнала! Красивая»

Отметим, что своих российских поклонников Наталья ценит не меньше, чем соотечественников. Актриса даже принимала участие в уникальном благотворительном арт-проекте «Люди и Птицы», созданном российским фотохудожником мирового масштаба Сергеем Берменьевым в поддержку фонда «Галчонок».