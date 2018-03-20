Ещё
Наталью Орейро не сразу узнали поклонники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталью Орейро не сразу узнали поклонники 

Eva.ru 9 часов назад
Фото: Eva.ru
Известная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро приняла участие в потрясающей и очень колоритной фотосессии для модного глянцевого издания. Накануне съемки звезда популярного в 90-е годы серила «Дикий ангел» сменила свою привычную прическу, что позволило ей ввести в заблуждение многих поклонников, которые не сразу ее узнали.
На днях известная актриса Наталья Орейро приняла участие в очень красивой и довольно атмосферной фотосессии. Знаменитая 40-летняя красавица позировала перед объективом фотографа в двух образах — темном и светлом.
Eva.ru
Темный наряд Натальи благодаря атласному корсетному верху, открывающему публике изящные плечи и длинную шею модели, а также пышному, но очевидно легкому многослойному длинному подолу, напоминающему более массивный вариант балетной пачки, придавал ее образу некую схожесть с черным лебедем, которая была еще более усилена при помощи яркого макияжа с акцентом на глаза.
Белое платье звезды популярных телесериалов создавало совершенно иное впечатление благодаря своей легкой ткани, украшенной множеством пайеток. Глубокий вырез декольте открывал любопытному взгляду не только шею и грудь знаменитости, но уходил вниз до самой талии. Изящный пояс очаровательного наряда великолепно подчеркнул тонкую талию Натальи, придав образу незабываемый шарм с претензией на сексуальность.
Eva.ru
Любопытно, что стилисты, работавшие с Орейро на съемке, не сочли необходимым менять макияж модели, оставив его одинаковым для разных образов. Так же поступили с волосами, которые претерпели некоторые изменения и стали намного короче той длины, к которой привыкли поклонники Натальи. Видимо, это и стало основной причиной, по которой знаменитость была не сразу узнана своими поклонниками в сети.
«Другая… Но такой же привлекательной осталась» «Роскошная! С возрастом только хорошеет! Я не сразу узнала, думала сначала, что кто-то из наших» «Кто это? Орейро? Красивая какая! В свои 40 — выглядит на 20» «По-моему, она ведьма — время над ней не властно… А волосы обрезала стала совсем другая» «Ой, я ее сначала совсем не узнала! Красивая»
Отметим, что своих российских поклонников Наталья ценит не меньше, чем соотечественников. Актриса даже принимала участие в уникальном благотворительном арт-проекте «Люди и Птицы», созданном российским фотохудожником мирового масштаба Сергеем Берменьевым в поддержку фонда «Галчонок».
Eva.ru: последние новости
Алена Шишкова: вся моя жизнь состоит из ошибок Мария Аронова вышла замуж после 20 лет гражданского брака «Она каждый год собирается!»: в сети появились слухи о скорой свадьбе Светланы Ходченковой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье5
Как на самом деле выглядят модели plus-size42
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение51
Девушка делает интимные фото с незнакомцами36
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение