Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo

Несколько дней назад на официальной странице в соцсети Kenzo сделали анонс своей новой рекламной кампании. Но кто стал новым лицом бренда оставалось в тайне.

Теперь же секрет раскрыли: амбассадором Kenzo стала Бритни Спирс , принявшая участие в фотосессии на улицах Парижа.

Для 36-летней певицы эта съемка стала первым появлением в рекламной кампании люксового бренда.

Короткий свитшот, оголенный живот, джинсовые ботфорты и яркие цвета: все, как во времена популярности певицы. Бритни поделилась ощущениями от съемки:

"Поначалу это было странно и непривычно для меня, но в итоге мы отлично провели время".

Главным фотографом проекта стал Питер Линдберг.