Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo 

Несколько дней назад на официальной странице в соцсети Kenzo сделали анонс своей новой рекламной кампании. Но кто стал новым лицом бренда оставалось в тайне.
Теперь же секрет раскрыли: амбассадором Kenzo стала Бритни Спирс, принявшая участие в фотосессии на улицах Парижа.
Для 36-летней певицы эта съемка стала первым появлением в рекламной кампании люксового бренда.
Короткий свитшот, оголенный живот, джинсовые ботфорты и яркие цвета: все, как во времена популярности певицы. Бритни поделилась ощущениями от съемки:
"Поначалу это было странно и непривычно для меня, но в итоге мы отлично провели время".
Главным фотографом проекта стал Питер Линдберг.