«Куда муж смотрит»: в сети обсуждают фото Высоцкой

44-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая выглядит на зависть всем злопыхателям на десяток лет моложе. Ее стройная фигура позволяет и мини, и обтягивающую одежду. В новой фотосессии Юлия предстала в таком образе, мимо которого подписчики не смогли пройти спокойно.

Увидев фотографию Юлии в ее микроблоге, подписчики разделились на два лагеря — одни в восторге от образа, другие принялись стыдить телеведущую. На фото известный кулинар предстала в образе горячей женщины в коротком платье и сапожках. Чувственный снимок вызвал бурное обсуждение — ботинки и платье многим показались несовместимыми. Хотя другие увидели, что смысл фото в этой несовместимости — женщина слабая и сильная одновременно. Удивило обсуждающих и отсутствие белья на Юлии, но при этом восхищение сквозит в каждом втором комментарии — чувственно и сексуально:

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«Юля нежная, сильная, умная! Но эти ботинки в конфликте с образом… Снять»,

«Вы в классной спортивной форме, да и секси к тому же»,

«Потрясающе выглядите, вам и сорока не дашь. Но ботинки и легкое платье несочетаемы».

Кому-то из обсуждающих этот снимок напомнил итальянские фильмы, а кому-то и нашу "Бриллиантовую руку" — помните девушку, зазывающую героя Юрия Никулина в подворотне?

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Были и нотки недовольства — нашлись те, кому фото показалось чрезмерно откровенным и вульгарным:

«Куда смотрит муж? Чем старше — тем больше оголяются дамы…Парадокс»,

«Это что? Вульгарщина! Не понравилось!», «Несолидно как-то вам так одеваться».