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Трансгендер Кейтлин Дженнер напугала раной на носу
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Трансгендер Кейтлин Дженнер напугала раной на носу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Depositphotos.com
Кейтлин Дженнер, которая является биологическим отцом шести сводных братьев и сестер Ким Кардашьян, включая двух внутриутробных Кендалл и Кайли, не стесняется рассказывать об изменениях, происходящих с ее телом.
Так, Кейтлин выложила в свой микроблог фото, которое напугало ее подписчиков и принесло ей десятки плачущих смайликов с их стороны. На снимке у Дженнер открытая рана на носу. По признанию знаменитости она перенесла операцию. Какие-то изменения в ее носу вызвали повреждения от солнца.
Кейтлин Дженнер посоветовала всем своим поклонникам непременно пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы избежать повторения ее истории.

I recently had to get some sun damage removed from my nose. PSA— always wear your sunblock!

Публикация от  Caitlyn Jenner (@caitlynjenner)

Поклонники пожелали смелой женщине скорейшего выздоровления.
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