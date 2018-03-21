Трансгендер Кейтлин Дженнер напугала раной на носу 

Кейтлин Дженнер, которая является биологическим отцом шести сводных братьев и сестер Ким Кардашьян, включая двух внутриутробных Кендалл и Кайли, не стесняется рассказывать об изменениях, происходящих с ее телом.
Так, Кейтлин выложила в свой микроблог фото, которое напугало ее подписчиков и принесло ей десятки плачущих смайликов с их стороны. На снимке у Дженнер открытая рана на носу. По признанию знаменитости она перенесла операцию. Какие-то изменения в ее носу вызвали повреждения от солнца.
Кейтлин Дженнер посоветовала всем своим поклонникам непременно пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы избежать повторения ее истории.
Поклонники пожелали смелой женщине скорейшего выздоровления.