Трансгендер Кейтлин Дженнер напугала раной на носу

Кейтлин Дженнер , которая является биологическим отцом шести сводных братьев и сестер Ким Кардашьян , включая двух внутриутробных Кендалл и Кайли, не стесняется рассказывать об изменениях, происходящих с ее телом.

Так, Кейтлин выложила в свой микроблог фото, которое напугало ее подписчиков и принесло ей десятки плачущих смайликов с их стороны. На снимке у Дженнер открытая рана на носу. По признанию знаменитости она перенесла операцию. Какие-то изменения в ее носу вызвали повреждения от солнца.

Кейтлин Дженнер посоветовала всем своим поклонникам непременно пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы избежать повторения ее истории.

Поклонники пожелали смелой женщине скорейшего выздоровления.