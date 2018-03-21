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Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
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Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри 

Рамблер 2 часа назад
Новостей о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл британцы ждут с большим нетерпением. Каждая деталь грядущей церемонии бурно обсуждается в обществе.
Сегодня стало известно, что будущие супруги выбрали десерт, который подадут гостям на торжестве. Гарри и Меган остановили свой выбор на лимонном торте, покрытом сливочным кремом и украшенном весенними цветами.
Информацией об этом поделилась главный кондитер лондонской кондитерской фирмы Violet Bakery Клэр Птэк, которой и предстоит создать основное украшение праздничного стола. Другие детали праздничного десерта пока остаются в тайне.
Напомним, что свадебный торт, по традиции, имеет очень большое значение для королевской семьи. Молодожены оставляют нетронутыми столько слоев десерта, сколько планируют в будущем иметь детей.
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