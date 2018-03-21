Ещё
Хилтон выложила видео, как ей сделали предложение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хилтон выложила видео, как ей сделали предложение 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Depositphotos.com
В начале этого года стало известно, что знаменитая тусовщица Пэрис Хилтон, которую за неподобающее поведение дедушка лишил наследства, выходит замуж.
Избранником актрисы и певицы стал актер и модель Крис Зилка. Крис младше своей возлюбленной на четыре года. Пара знакома уже шесть лет, но лишь год назад они стали позицинировать свои отношения как романтические.
Ранее Пэрис уже выкладывала в микроблог фото того, как ей сделали предложение. Но в этот раз знаменитая блондинка поделилась эмоциональным видео, подписав, что все лав стори прекрасны, но их с Крисом лав стори — ее самая любимая.
Напомним, что это не только не первые отношения, но даже не первая помолвка Пэрис Хилтон. Ранее она уже была обручена с Джейсоном Шо и наследником греческих судовладений Пэрисом Латсисом, но до свадьбы дело так ни разу и не дошло.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам39
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение