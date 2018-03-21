Хилтон выложила видео, как ей сделали предложение

В начале этого года стало известно, что знаменитая тусовщица Пэрис Хилтон , которую за неподобающее поведение дедушка лишил наследства, выходит замуж.

Избранником актрисы и певицы стал актер и модель Крис Зилка . Крис младше своей возлюбленной на четыре года. Пара знакома уже шесть лет, но лишь год назад они стали позицинировать свои отношения как романтические.

Ранее Пэрис уже выкладывала в микроблог фото того, как ей сделали предложение. Но в этот раз знаменитая блондинка поделилась эмоциональным видео, подписав, что все лав стори прекрасны, но их с Крисом лав стори — ее самая любимая.

Напомним, что это не только не первые отношения, но даже не первая помолвка Пэрис Хилтон. Ранее она уже была обручена с Джейсоном Шо и наследником греческих судовладений Пэрисом Латсисом, но до свадьбы дело так ни разу и не дошло.