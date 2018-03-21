У Абдулова нашлась внебрачная дочь?

Накануне в студии "Прямой эфир" журналистка Лариса Штейнман , у которой был роман с Александром Абдуловым, заявила, что родила от него дочь.

Девочку зовут Мари-Изабель, ей 12 лет, живет она в Чувашии и говорит, что никогда не видела своего отца, но мама много ей о нем рассказывала.

Штейнман уверена, что сходство ее дочери с Абдуловым видно невооруженным взглядом, кроме того, журналистка отмечает несомненный актерский талант девочки.

Кадр из передачи "Прямой эфир"

Маруся у меня снималась во французском фильме. Она хорошая актриса — это передалось генетически,

— заявила Лариса в студии программы.

Ведущий ток-шоу Андрей Малахов предложил Штейнман пройти тест на полиграфе. Детектор лжи отметил, что ответ "Да" на вопрос "Является ли Александр Абдулов генетически отцом вашей дочери?" оказался неправдой.

Однако, несмотря на результаты теста, Лариса Штейнман продолжает настаивать, что ее дочь является ребенком знаменитого артиста.

facebook.com/larisa.shteynman

Напомним, что некоторое время назад журналистка называла отцом Мари-Изабель дипломата посольства Испании в Париже.