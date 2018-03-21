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Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа
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Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа 

Рамблер 51 минуту назад
Наргиз Закирова выступила с резкой критикой домашнего насилия после истории о муже, который семь лет держал в рабстве жену-модель. Певица призналась, что «подавлена напрочь», она осудила бездействие властей и рассказала о моральном давлении, которое оказывал на нее ее собственный супруг, когда она пыталась от него уйти.
Он избил ее, по признанию Наргиз, всего один раз, но этого для женщины было достаточно, чтобы понять, что ни о какой любви и прощении здесь речи идти не может, особенно после того, как Закирова увидела взгляд, которые бросил на нее, корчившуюся на асфальте, ее муж.
Также певица описала травмы, которые получила в результате этого инцидента. У нее была сломана челюсть и перебиты ребра. Кроме того, супруг угрожал ей убийством.

#этовсенелюбовь Тема, которую я хотела бы затронуть сегодня, совершенно не нова. И ни в кой мере не стану сейчас рассуждать и философствовать о насущной проблеме, как таковой. Чудовищность и её безумие очевидно. Весь ужас заключается именно в изощрённости, а ещё трагичней, в частоте тех жутких, леденящих сердце преступлений. Я говорю о домашнем насилии, Domestic violence! О сломанных судьбах не только физически изувеченных представительниц женского пола, не имеющих возрастных ограничений и этнического происхождения. Но и о детях, практически изничтоженных морально, до конца своей жизни. Не говоря уже о тех мальчиках и девочках, подверженных телесному насилию и расправой. Безнадёжно ставшими орудием мести и всяческих, омерзительных манипуляций, в руках одержимых мужей и отцов. Реагировала бы я так же, не познав самой, издевательств со стороны благоверного? Отвечу убежденно — да! Насилие и ненависть, не имеет места в природе, заложенной мне свыше. Родители мои, изваяли меня из любви. И считаю это, своим прямым долгом, бороться против тирании! История, увиденная мной на днях, о молодой девушке — модели и державшим её 7 лет в рабстве, супруге «ювелире», буквально в одночасье ввергло меня в состояние полной ажитации. Где же конец этому вопиющему беспределу?! Где те «мужья», понёсшие сполна, вину за содеянные ими злодеяния?! Что должно произойти для того, что бы хоть как то расшевелить властителей всемогущих?! В данный момент, я подавлена напрочь. Вся моя природа, буквально вопит от необузданного гнева и обиды! Допускаю большую ошибку, поведав вам о том, с чем мне пришлось столкнуться в моей жизни. Речь пойдёт о человеке, которого уже нет в живых. Мне невозможно совестно за то, что именно этот печальный факт и является переходом мной, за рамки элементарной этики и моральных устоев. Но очень надеюсь, что буду услышана и прощена, ибо делаю я это, ради спасения и предотвращения молодых девичьих сердец, от недоброго! Сломанная челюсть… перебитые рёбра, угрозы убийства, попытки выкрасть сына и моральное давления на мою, 9ти летнюю дочь… Это краткое описание моей печальной истории. Продолжение в комментарии 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Публикация от  NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Закирова призналась, что ей не очень приятно делиться этой историей и что делает она это только ради молодых девушек, которые уверены, что бьет — значит любит. По мнению Закировой, домашнее насилие не имеет ничего общего с любовью, а поднявший руку один раз поднимет ее снова.
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