Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа

Наргиз Закирова выступила с резкой критикой домашнего насилия после истории о муже, который семь лет держал в рабстве жену-модель. Певица призналась, что «подавлена напрочь», она осудила бездействие властей и рассказала о моральном давлении, которое оказывал на нее ее собственный супруг, когда она пыталась от него уйти.

Он избил ее, по признанию Наргиз, всего один раз, но этого для женщины было достаточно, чтобы понять, что ни о какой любви и прощении здесь речи идти не может, особенно после того, как Закирова увидела взгляд, которые бросил на нее, корчившуюся на асфальте, ее муж.

Также певица описала травмы, которые получила в результате этого инцидента. У нее была сломана челюсть и перебиты ребра. Кроме того, супруг угрожал ей убийством.

Закирова призналась, что ей не очень приятно делиться этой историей и что делает она это только ради молодых девушек, которые уверены, что бьет — значит любит. По мнению Закировой, домашнее насилие не имеет ничего общего с любовью, а поднявший руку один раз поднимет ее снова.