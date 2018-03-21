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«Трудно дышать»: Пугачева пожаловалась на здоровье
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«Трудно дышать»: Пугачева рассказала о здоровье 

Рамблер 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Примадонна призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.
На прошлой неделе Алла Борисовна восхитила всех своим внешним видом на показе дизайнера Игоря Гуляева. Журналисты и посетители мероприятия отметили, что звезда выглядит изумительно. Однако, стоило певице выложить в личном микроблоге фото без макияжа и укладки, тотчас в комментариях активизировались недоброжелатели, раскритиковавшие ее.
В ответ Примадонна заявила, что требует прекратить травлю и отметила, что она уже не девочка. Пугачева заявила, что понимает, что стареет, призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, настолько, что порой ей трудно дышать и ходить. Но Алла Борисовна отметила, что у нее маленькие дети, ради которых она живет и буквально совершает ежедневный подвиг.
Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь,
— ответила на осуждающие комментарии звезда.
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