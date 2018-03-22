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Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью
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Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Британцы шокированы новыми деталями скандального противостояния Камиллы, герцогини Корнуольской, и Дианы, принцессы Уэльской.
Том Бауэр, автор книги "Мятежный принц: власть, страсть и своеволие принца Чарльза", рассказал о деталях напряженного соперничества Дианы и Камиллы за сердце принца Чарльза.
Камилла позволяла себе неприятные высказывания в адрес принцессы, называя ее мышью и безумной коровой. Кроме того, якобы Камилла украсила свой туалет в загородной доме самыми неудачными фотографиями Дианы.
По словам Бауэра, принцесса видела только одну причину притягательности Камиллы для Чарльза. Она объясняла это так: "Чарльз одержим грудью Камиллы, а у меня грудь не такая большая".
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