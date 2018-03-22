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Анастасия Решетова раскрыла свои бьюти-секреты
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Анастасия Решетова раскрыла свои бьюти-секреты 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Внешность Анастасии Решетовой вызывает у пользователей Сети противоречивые чувства. Одни считают, что природа наградила девушку лицом и фигурой, другие же уверены: внешность модели — результат работы хирургов и косметологов. Несколько часов назад Решетова поделилась с подписчиками теми процедурами, к которым она прибегает для поддержания своей красоты. Девушка сразу же отметила, что она не делала никаких инъекций. По ее словам, с помощью питания, режима и ухода можно отсрочить время, когда без уколов уже будет нельзя.
Самое любимое и частое — лимфодренажный массаж лица для улучшения кровообращения, придания свежести и даже упругости кожи. Делаю с периодичностью 1 раз в неделю. Также я любитель безъенкционного увлажнения. Кожа сияет, насыщается и радует вас с первого сеанса! Когда сильная отечность и усталый вид, то меня спасает микротоковая терапия. И теперь самая афигенная фишка — это самый лучший пилинг на свете PRX — t33 (жидкий лазер). Сделала уже два раза, планирую еще несколько. Представьте, идеальную, чистую, фарфоровую кожу, лёгкий лифтинг и никакого шелушения! Это инновационная разработка. Пока лучше не пробовала,
— поделилась своими секретами Анастасия.
(Орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях подписчицы благодарят Анастасию за честность, а некоторые делятся и своими бьюти-находками.
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