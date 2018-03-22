Стриженова впервые станет бабушкой

Телеведущая Екатерина Стриженова впервые станет бабушкой. Об этом событии она сообщила во время записи передачи "Вечерний Ургант". Екатерина и ее муж Александр стали гостями популярного телешоу 20 марта — в день, когда телеведущая отмечала свое 50-летие.

Екатерина и Александр Стриженовы уже не раз говорили, что готовы нянчить внуков, но только на днях открыли все карты: их старшая дочь Анастасия, которой исполнилось 25 лет, находится в интересном положении.