Ещё
Стриженова впервые станет бабушкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стриженова впервые станет бабушкой 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress
Телеведущая Екатерина Стриженова впервые станет бабушкой. Об этом событии она сообщила во время записи передачи "Вечерний Ургант". Екатерина и ее муж Александр стали гостями популярного телешоу 20 марта — в день, когда телеведущая отмечала свое 50-летие.
Екатерина и Александр Стриженовы уже не раз говорили, что готовы нянчить внуков, но только на днях открыли все карты: их старшая дочь Анастасия, которой исполнилось 25 лет, находится в интересном положении.
Супруги Александр и Екатерина женаты уже более 30 лет. Свою "жемчужную" свадьбу семейная пара отметила в 2017 году. У супругов двое детей: старшая дочь Анастасия и младшая Александра, ей 17 лет.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел137
Тимати и Шишкова объединились ради дочери1
Резать к чертовой матери: звезды после ринопластики4
Как на самом деле выглядят модели plus-size53
5 завтраков для хорошего начала дня3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение