Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами

Поклонники часто задают певице, известной своими многочисленными романами, вопрос, почему она так часто расстается с возлюбленными. Анна решила открыть секрет и опубликовала фото с ответом на этот волнующий многих вопрос.

Седокова не стала откровенничать и делиться всеми перипетиями своей личной жизни. Певица подошла к вопросу с юмором, написав, что бывшие мужчины… просто не могли ее прокормить.

Поклонники Анны шутку оценили и даже пообещали занести ее изречение в свои "копилки афоризмов".

Кроме того, подписчики певицы отметили ее прекрасный внешний вид и восхитились, что она прекрасно успевает совмещать карьеру и "работу" многодетной мамы. А в том, что в личной жизни у Седоковой все будет прекрасно, поклонники не сомневаются.