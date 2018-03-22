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Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами
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Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами 

Рамблер 1 час назад
Фото: @annasedokova
Поклонники часто задают певице, известной своими многочисленными романами, вопрос, почему она так часто расстается с возлюбленными. Анна решила открыть секрет и опубликовала фото с ответом на этот волнующий многих вопрос.
Седокова не стала откровенничать и делиться всеми перипетиями своей личной жизни. Певица подошла к вопросу с юмором, написав, что бывшие мужчины… просто не могли ее прокормить.
Поклонники Анны шутку оценили и даже пообещали занести ее изречение в свои "копилки афоризмов".
Кроме того, подписчики певицы отметили ее прекрасный внешний вид и восхитились, что она прекрасно успевает совмещать карьеру и "работу" многодетной мамы. А в том, что в личной жизни у Седоковой все будет прекрасно, поклонники не сомневаются.
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