Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери

На днях Маша Распутина выступала на концерте в честь юбилея Ильи Резника . Артистка пребывала в прекрасном настроении, улыбалась и с удовольствием отвечала на вопросы журналистов, которые находились за кулисами концертного зала.

Все шло хорошо, пока одна из представительниц прессы не поинтересовалась насчет дочери знаменитой певицы. Распутина моментально переменилась в лице и разразилась нецензурной бранью в адрес любопытной журналистки, затем развернулась и вовсе ушла в гримерку, оставив представителей СМИ в недоумении.

Распутина очень болезненно воспринимает все вопросы, связанные с ее родной дочерью, которую певица родила в юном возрасте — в 17 лет. А все из-за странной ситуации, произошедшей в семье артистки в начале марта: дочь Распутиной Лида не выходила на связь и отказывалась общаться со своим братом Алексеем, а также игнорировала своих друзей и родных, после чего обеспокоившийся родственник организовал поиски "пропавшей" сестры.