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Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери
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Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Рамблер
На днях Маша Распутина выступала на концерте в честь юбилея Ильи Резника. Артистка пребывала в прекрасном настроении, улыбалась и с удовольствием отвечала на вопросы журналистов, которые находились за кулисами концертного зала.
Все шло хорошо, пока одна из представительниц прессы не поинтересовалась насчет дочери знаменитой певицы. Распутина моментально переменилась в лице и разразилась нецензурной бранью в адрес любопытной журналистки, затем развернулась и вовсе ушла в гримерку, оставив представителей СМИ в недоумении.
Распутина очень болезненно воспринимает все вопросы, связанные с ее родной дочерью, которую певица родила в юном возрасте — в 17 лет. А все из-за странной ситуации, произошедшей в семье артистки в начале марта: дочь Распутиной Лида не выходила на связь и отказывалась общаться со своим братом Алексеем, а также игнорировала своих друзей и родных, после чего обеспокоившийся родственник организовал поиски "пропавшей" сестры.
Девушка быстро нашлась. Оказалось, что она скрывалась от любопытных глаз дома у Маши Распутиной. В чем истинная причина этого странного поведения — неизвестно. Но сама Распутина лишь недавно установила контакт с ребенком. Вплоть до 2016 года они постоянно скандалили и выясняли отношения, но теперь между дочерью и матерью "хрупкий мир", который Мария, видимо, очень боится разрушить.
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