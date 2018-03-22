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Жизель Бундхен расскажет о пути к славе в мемуарах
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Жизель Бундхен расскажет о пути к славе в мемуарах 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Несмотря на то, что титул самой высокооплачиваемой модели по версии Forbes Жизель Бундхен в прошлом году уступила Кендалл Дженнер, она по-прежнему остается одной из самых знаменитых и значимых фигур в фэшн-индустрии.
Однако и помимо этого 37-летней Жизель есть чем похвастаться: счастливый девятилетний брак, двое детей, полная гармония с собой и внешним миром…
О том, что закалило ее характер, научило добиваться поставленных целей и помогло в поиске себя, Бундхен решила написать целую книгу: она будет называться «Уроки: Мой путь к значимой жизни» и поступит в продажу уже в октябре 2018 года.
«Я, как и все остальные, тоже чувствую боль, гнев и разочарование. Но я люблю свою нынешнюю жизнь, даже вместе с появляющимися проблемами и тяжелой работой. Я научилась сосредотачиваться на позитивных мыслях и замечать хорошие вещи, которые происходят вокруг меня. И я стараюсь сохранять и передавать эту хорошую энергию, — рассказала Жизель. — Медитация в каждый момент моей жизни помогает мне сохранять ясный ум и чувствовать почву под ногами. Я счастлива, что могу с вами поделиться своим путешествием через взлеты и падения, которые сделали меня той, кем я являюсь сегодня».
Уже можно предположить, что большая часть мемуаров бывшего «ангела» Victoria's Secret будет посвящена здоровому образу жизни — но не в том смысле, в котором мы привыкли воспринимать это словосочетание. Дело в том, что главный принцип Жизель — это стремление к балансу (даже в таких прозаичных вещах, как выбор продуктов). Да, собственный сад органических продуктов — это здорово, но вовсе не означает отказ от мяса!
«Я не сторонница диет, особенно тех, что заставляют человека впадать в крайности. Мое единственное требование к еде — я должна представлять, откуда она взялась и как была приготовлена. Ведь если корову, которую я ем, напичкали антибиотиками и прочей ерундой, все это попадает и в мой организм», — уверена топ-модель. По ее мнению, тело человека священно и заслуживает лучшей заботы на свете. Что ж, глядя на ее собственную стройную фигуру и цветущую красоту, охотно верим!
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