Зачем звезды скрывают лица своих детей

Вы верите, что все мировое зло сосредоточено в Интернете и, в частности, в социальных сетях? А по вечерам это вселенское зло строчит мерзкие комментарии и поливает грязью селебрити. Судя по всему, именно так рассуждают звезды из нашей подборки, поэтому отказываются публиковать в Instagram лица своих детей. Ну, мало ли…
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Дочка Павла Воли и Ляйсан Утяшевой София родилась в 2015 году, и поклонники пары до сих пор не видели лица малышки. Не выставлять напоказ личную жизнь — одно из правил, которое супруги стараются не нарушать. Поэтому о девочке известно не так много: по словам Ляйсан, малышка копирует ее во всем и мечтает быть похожей на свою знаменитую маму.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
В прошлом году Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями. На свет появилась дочка пары. В своем Instagram певица регулярно делится советами и лайфхаками молодой мамы, а вот лицо дочери и даже ее имя пока держит в секрете.
Подписчики регулярно атакуют Юлию вопросами о том, как они с мужем назвали кроху, но в ответ получают лишь раздражение и упреки в навязчивости. «Вы немного утомили с вопросом об имени. Это наше личное дело говорить или нет! Предлагаю закрыть эту тему», — высказалась по этому поводу Ковальчук.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Полина Гагарина хотя имя маленькой дочки и не скрывает, но показывать ее лицо тоже не торопится. Единственный снимок, на котором можно увидеть малышку в полный рост (и то со спины), был сделан во время недавнего отпуска Полины и ее мужа Дмитрия Исхакова.
«Лет через десять, может быть покажу… Мы снимались вместе с Андрюшей, когда ему было всего три года, но тогда вокруг меня еще не было такого ажиотажа. Мне бы не хотелось, чтобы дочку рассматривали миллионы глаз. Она еще такая малышка», — рассказала певица в одном из прошлогодних интервью.
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова — тот еще конспиратор. Сперва актриса и депутат на протяжении долгого времени не показывала лица своих старших сыновей, затем скрыла третью беременность, а теперь вот тщательно оберегает от посторонних глаз своего крошечного сынишку, которого назвала…? Впрочем, даже имя третьего ребенка Марии пока остается загадкой.
Виктория Дайнеко
«Много лет за мной следят не только поклонники, но и люди, которые желают мне всего самого ужасного. Эти люди, которых я знаю в лицо, настолько неадекватны, что я боюсь временами за себя. Не говоря уже о своем ребенке», — говорит Виктория Дайнеко. Именно по этой причине она уже более двух лет скрывает от посторонних свою дочь Лидию. Малышка появилась на свет, когда Виктория состояла в браке с Дмитрием Клейманом. Сейчас звезды в разводе.