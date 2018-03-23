Зачем звезды скрывают лица своих детей

Звезды, которые не показывают лица своих детей

Вы верите, что все мировое зло сосредоточено в Интернете и, в частности, в социальных сетях? А по вечерам это вселенское зло строчит мерзкие комментарии и поливает грязью селебрити. Судя по всему, именно так рассуждают звезды из нашей подборки, поэтому отказываются публиковать в Instagram лица своих детей. Ну, мало ли…

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков Дочка Павла Воли и Ляйсан Утяшевой София родилась в 2015 году, и поклонники пары до сих пор не видели лица малышки. Не выставлять напоказ личную жизнь — одно из правил, которое супруги стараются не нарушать. Поэтому о девочке известно не так много: по словам Ляйсан, малышка копирует ее во всем и мечтает быть похожей на свою знаменитую маму.

В прошлом году Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями. На свет появилась дочка пары. В своем Instagram певица регулярно делится советами и лайфхаками молодой мамы, а вот лицо дочери и даже ее имя пока держит в секрете.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков Подписчики регулярно атакуют Юлию вопросами о том, как они с мужем назвали кроху, но в ответ получают лишь раздражение и упреки в навязчивости. «Вы немного утомили с вопросом об имени. Это наше личное дело говорить или нет! Предлагаю закрыть эту тему», — высказалась по этому поводу Ковальчук.

Полина Гагарина хотя имя маленькой дочки и не скрывает, но показывать ее лицо тоже не торопится. Единственный снимок, на котором можно увидеть малышку в полный рост (и то со спины), был сделан во время недавнего отпуска Полины и ее мужа Дмитрия Исхакова.

Мария Кожевникова «Лет через десять, может быть покажу… Мы снимались вместе с Андрюшей, когда ему было всего три года, но тогда вокруг меня еще не было такого ажиотажа. Мне бы не хотелось, чтобы дочку рассматривали миллионы глаз. Она еще такая малышка», — рассказала певица в одном из прошлогодних интервью.

Виктория Дайнеко Мария Кожевникова — тот еще конспиратор. Сперва актриса и депутат на протяжении долгого времени не показывала лица своих старших сыновей, затем скрыла третью беременность, а теперь вот тщательно оберегает от посторонних глаз своего крошечного сынишку, которого назвала…? Впрочем, даже имя третьего ребенка Марии пока остается загадкой.