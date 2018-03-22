Татьяна Навка показала очень странное приседание

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 20 Мар 2018 в 1:08 PDT Знаменитая фигуристка Татьяна Навка опубликовала необычное видео в своем профиле в Инстаграм. Спортсменка выполнила приседание, оригинально его усложнив. Фигуристка не просто сделала присед, а исполнила его, стоя лишь на одной ноге. Сложности добавило то, что Навка смогла в этом положении дотянуться до листка бумаги и схватить его ртом.

Татьяна Навка отметила, что упражнение, безусловно, забавное. Но на самом деле достаточно сложное.

это сильно Подписчики знаменитой спортсменки восхитились ее умением:

А кое-кто хочет повторить это упражнение: