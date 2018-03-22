Татьяна Навка показала очень странное приседание 

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка опубликовала необычное видео в своем профиле в Инстаграм. Спортсменка выполнила приседание, оригинально его усложнив. Фигуристка не просто сделала присед, а исполнила его, стоя лишь на одной ноге. Сложности добавило то, что Навка смогла в этом положении дотянуться до листка бумаги и схватить его ртом.
Татьяна Навка отметила, что упражнение, безусловно, забавное. Но на самом деле достаточно сложное.
Подписчики знаменитой спортсменки восхитились ее умением:
это сильно
А кое-кто хочет повторить это упражнение:
Умница, Татьяна! Вдохновляете на новые свершения…