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Николь Кидман разводится с мужем
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Николь Кидман разводится с мужем 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Рамблер
Близкие к паре источники рассказывают, что в семье Николь Кидман и Кита Урбана серьезные разногласия. Звезды ведут себя как ни в чем не бывало на публике, но дома все происходит совершенно иначе.
Муж Кидман долго настаивал на походе к семейному психологу, но когда это наконец свершилось, выяснилось, что все бесполезно. Мало того, — разногласия и ссоры в доме лишь усилились.
Известно, что причинами возможного развода стали ревность и повышенный контроль со стороны Николь и вероятные измены со стороны Кита.
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