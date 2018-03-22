Николь Кидман разводится с мужем

Близкие к паре источники рассказывают, что в семье Николь Кидман и Кита Урбана серьезные разногласия. Звезды ведут себя как ни в чем не бывало на публике, но дома все происходит совершенно иначе.

Муж Кидман долго настаивал на походе к семейному психологу, но когда это наконец свершилось, выяснилось, что все бесполезно. Мало того, — разногласия и ссоры в доме лишь усилились.

Известно, что причинами возможного развода стали ревность и повышенный контроль со стороны Николь и вероятные измены со стороны Кита.