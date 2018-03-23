Бывшая жена Гайдуляна стала трезвенницей 

Девушка пояснила, что следила за питанием и перестала употреблять алкоголь, а пила исключительно воду:

— вот такое пояснение дала Диана.

Андрей Гайдулян и Диана Очилова поженились в 2016 году. Окружающие были уверены, что их брак крепкий, ведь Диана и Андрей стоически перенесли трудности (у Гайдуляна обнаружили рак и девушка поддерживала его на протяжении всего процесса лечения). Но спустя год они подали заявление на развод, чем совершенно шокировали своих поклонников.