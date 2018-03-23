Бывшая жена Гайдуляна стала трезвенницей 

Бывшая супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова полностью переменила не только свой внутренний мир, но и внешность. Девушка сбросила лишние килограммы, а также изменила образ жизни — отныне только вода и никакого алкоголя. Об этом она рассказала своим подписчикам в Инстаграме, а также опубликовала очень мотивирующую фотографию:
@diana_ochilova
Девушка пояснила, что следила за питанием и перестала употреблять алкоголь, а пила исключительно воду:
Доп инфо: я легко отказалась от алкоголя, не ставя себе условий и запретов, а договорилась, что я всегда могу выпить просто не сегодня! И если вы считаете что у вас есть весомый повод, то я развод пережила на трезвую голову‼️‼️‼️ Новый год и день рождения, я пила только воду пол года! Так что было бы желание, а не вагон оправдания
— вот такое пояснение дала Диана.
Андрей Гайдулян и Диана Очилова поженились в 2016 году. Окружающие были уверены, что их брак крепкий, ведь Диана и Андрей стоически перенесли трудности (у Гайдуляна обнаружили рак и девушка поддерживала его на протяжении всего процесса лечения). Но спустя год они подали заявление на развод, чем совершенно шокировали своих поклонников.