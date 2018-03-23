«Наивно»: Алсу рассказала, что делает ее счастливой

Певица Алсу опубликовала в своем микроблоге размышления о том, что делает человека счастливым.

По случаю прошедшего накануне всемирного Дня счастья Алсу подробно и поэтично изложила все компоненты своего представления о счастье, отметив при этом относительность такого сложного понятия. Однако некоторые подписчики довольно ядовито отреагировали на импровизированное эссе певицы.

"Счастье не абсолютно.. оно относительно.. Счастье.. это когда не болит… Счастье.. когда здоровы дети… Счастье.. когда есть кому рассказать свой сон.. Счастье.. когда есть о ком подумать в одиночестве.. Счастье.. когда есть кому подумать о тебе.. Счастье.. когда на душе покой.. Счастье.. когда твои дети выросли достойными людьми.. Счастье.. когда у тебя есть утро… Счастье.. когда тебе звонят просто так.. Счастье.. это просто отсутствие несчастья… Счастье… его на самом деле так много.. а мы его все ждем и ждем.. не зная.. что оно-то бывает разное… Счастья Вам.. и Вашим близким"

Большинство поклонников согласилось с пожеланиями певицы, но некоторые из них указали на отсутствие в списке необходимых для счастья вещей такого важного пункта как материальный достаток.

Они язвительно отметили, что певица, никогда не жившая в нужде, просто не в состоянии оценить важность денег, а ее рассуждения оторваны от реальной жизни.