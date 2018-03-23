Грудь Волочковой назвали «убийственной»

А вдвоем лучше Прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем профиле Инстаграм новую фотографию.

— так артистка подписала снимок. Незадолго до этого она уже выкладывала кадр из той же серии, но на другом изображении она сидит на диване без спутника:

@volochkova_art

Такими сисяндрами убить можно! Неудачно ей сделали грудь, сам пластический хирург говорил, была передача по тв и эксперт по пластике сказала, что на месте Волочковой, подала бы в суд за то, что ей сделали уродливую грудь! В своя грудь у нее совсем маленькая была! Но мало кто обратил внимание романтичную подпись к снимку. Подписчики ринулись высказывать свое мнение о внушительном бюсте балерины (орфография и пунктуация авторов сохранены):

Как же пошло все это выглядит, а столько лет позиционировали себя скромницей. Не стыдно перед взрослой дочерью, ведь ее одноклассники тоже смотрят. А кто-то из пользователей считает, что фотография вышла совершенно безнравственной:

Не понимаю, зачем вам надо выставлять на всеобщее обозрение такие откровенные фотографии? Это вас заводит что ли? Ещё может быть от того, что когда человек влюбляется, он теряет голову и рассудок и хочет показать всему миру свои чувства. Не надо этого делать. Объятия, оголённые ноги и грудь без бюстгальтера оставляйте за кадром. Или провокация — это ход вашего пиара? Тогда вопросов и советов больше нет! И слишком откровенной:

Сама Анастасия не стала отвечать на гневные выпады подписчиков.