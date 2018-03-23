Ещё
Грудь Волочковой назвали «убийственной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грудь Волочковой назвали «убийственной» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @volochkova_art
Прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем профиле Инстаграм новую фотографию.
А вдвоем лучше
— так артистка подписала снимок. Незадолго до этого она уже выкладывала кадр из той же серии, но на другом изображении она сидит на диване без спутника:
@volochkova_art
Но мало кто обратил внимание романтичную подпись к снимку. Подписчики ринулись высказывать свое мнение о внушительном бюсте балерины (орфография и пунктуация авторов сохранены):
Такими сисяндрами убить можно! Неудачно ей сделали грудь, сам пластический хирург говорил, была передача по тв и эксперт по пластике сказала, что на месте Волочковой, подала бы в суд за то, что ей сделали уродливую грудь! В своя грудь у нее совсем маленькая была!
А кто-то из пользователей считает, что фотография вышла совершенно безнравственной:
Как же пошло все это выглядит, а столько лет позиционировали себя скромницей. Не стыдно перед взрослой дочерью, ведь ее одноклассники тоже смотрят.
И слишком откровенной:
Не понимаю, зачем вам надо выставлять на всеобщее обозрение такие откровенные фотографии? Это вас заводит что ли? Ещё может быть от того, что когда человек влюбляется, он теряет голову и рассудок и хочет показать всему миру свои чувства. Не надо этого делать. Объятия, оголённые ноги и грудь без бюстгальтера оставляйте за кадром. Или провокация — это ход вашего пиара? Тогда вопросов и советов больше нет!
Сама Анастасия не стала отвечать на гневные выпады подписчиков.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Куда муж смотрит»: в сети обсуждают фото Высоцкой6
Татьяна Навка показала очень странное приседание25
Новый эталон красоты: темнокожие модель
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
СМИ: Питт и Энистон снова вместе1
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение