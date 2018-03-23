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Жасмин готовится к худшему
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Жасмин готовится к худшему 

Рамблер 48 минут назад
Фото: @jasmin
Жасмин исполнила песню "Звездное лето" на юбилейном концерте поэта-песенника Ильи Резника. После выступления певица пообщалась с журналистами и рассказала о своей финансовой ситуации.
По словам промоутеров, Жасмин получает за выступление
от 12 до 15 тысяч евро. Но она платит зарплату своим музыкантам и танцорам, поэтому лишних денег у нее почти нет.
"Нет, на черный день я не коплю, не всегда есть возможность сделать заначку. Но откладываю какие-то суммы на обучение детей. Готовлюсь, так сказать, к худшему. Мало ли что может случиться, а я знаю, что в любом случаем смогу дать им хорошее образование, нанимать репетиторов, оплачивать кружки и секции".
Жасмин — мама двух сыновей, Михаила и Мирона, и дочери Маргариты. Отцом Мирона является молдавский бизнесмен Илан Шор.
Михаил учится в МГИМО. Несмотря на это, певица настаивает, чтобы он уже искал работу, так как уверена, что на карманные расходы он должен зарабатывать сам.
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