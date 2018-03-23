Ирина Шейк продолжает толстеть 

Ирина Шейк и ее муж Брэдли Купер попали в объектив фотокамеры, когда вышли за покупками. Несмотря на дождь, Ирина вышла в леопардовой рубашке на голое тело, показав миру далеко не идеальные ноги.
Поклонники отметили, что модель продолжает набирать вес. Ирина быстро вернула прежнюю форму после рождения дочери, однако отказалась от диеты. В ее микроблоге мелькали фотографии бургеров, тортов и прочих калорийных продуктов.
@irinashayk
Результат такого отношения обнаружился пару месяцев назад. Даже на профессионально отретушированных снимках видно, что всегда стройные ноги модели выглядят слегка пополневшими.
Несмотря на это, Ирина стала лицом новой линии нижнего белья, и регулярно выходит на подиум.