Ирина Шейк продолжает толстеть

Ирина Шейк и ее муж Брэдли Купер попали в объектив фотокамеры, когда вышли за покупками. Несмотря на дождь, Ирина вышла в леопардовой рубашке на голое тело, показав миру далеко не идеальные ноги.

Поклонники отметили, что модель продолжает набирать вес. Ирина быстро вернула прежнюю форму после рождения дочери, однако отказалась от диеты. В ее микроблоге мелькали фотографии бургеров, тортов и прочих калорийных продуктов.

@irinashayk

Результат такого отношения обнаружился пару месяцев назад. Даже на профессионально отретушированных снимках видно, что всегда стройные ноги модели выглядят слегка пополневшими.