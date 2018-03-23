СМИ: Питт и Энистон снова вместе 

Западные таблоиды пестрят кричащими заголовками: Энистон и Питт снова вместе. Издание The star со ссылкой на анонимного источника утверждает, что Брэд и Джен уже некоторое время встречаются.
thestar
Таблоид утверждает, что все началось сразу же после распада союза Брэда Питта и Анджелины Джоли. В СМИ просочилась информация о расставании Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Как только об этом узнал ближайший друг Брэда Питта Джордж Клуни, он сразу же позвонил Питту и шутливо предложил ему "попытать счастья снова" с Энистон.
Сами звезды пока открыто не объявляли о своем воссоединении. Но нет дыма без огня! Ждем комментариев из первых уст.