Долина показала грудь в экстремальном декольте

Народная артистка России Лариса Долина озадачила поклонников необычным и весьма откровенным образом, в котором появилась на одном из светских мероприятий столицы. 62-летняя певица решила показать публике свою роскошную грудь в невероятно экстремальном декольте.

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Лариса Долина не относится к числу звезд, которые боятся экспериментов. Народная артистка с легкостью готова удивлять и поражать публику не только с помощью невероятных вокальных данных, но и своими порой весьма эксцентричными поступками. К примеру, в конце прошлого года 62-летняя знаменитость отважилась на весьма серьезный шаг — сделала себе татуировку в виде портрета любимого домашнего питомца.

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А теперь певица появилась на творческом вечере Ильи Резника , посвященного его 80-летию, в облегающем смокинге. Под черный фрак Лариса Александровна не сочна необходимым надевать блузу или рубашку, тем самым выставив свою шикарную грудь на всеобщее обозрение. Зато галстук-бабочка присутствовал в праздничном образе звезды эстрады.

Поклонники знаменитой певицы разделились во мнениях. И если одни одобрили смелый образ своего кумира, то другие его жестоко осудили, признав вульгарным и неуместным.

«Какой кошмар. Так себя не уважать и позорить»

«Да со вкусом всегда были проблемы и никто ведь не скажет, что это смешно вот в чем проблема»

«Очень вызывающе и крайне неуместно»

«Зачем? Это же смешно и нелепо»

«Не в ее возрасте так оголяться…»

«И не стыдно? Такая женщина умная, а начала опускаться до уровня некоторых всем известных молодящихся бабушек…»

«Кому интересно на старческую грудь смотреть? Стареть как бы надо достойно»

«Лариса эффектная женщина. Просто костюм этот не очень ей подходит по возрасту»