Самые странные предпочтения звезд в еде

Для своих фанатов знаменитости — идеал и пример для подражания. Только если вы — ярый поклонник звезд из нашей следующей подборки, не рекомендуем принимать прочитанное близко к сердцу (а заодно и к желудку).

Анджелина Джоли

Энджи обожает Камбоджу. В этой стране она чувствует себя как дома. Кто знает, возможно, в одной из прошлых жизней именно там актриса и жила. Иначе как объяснить ее любовь к странной местной пище? Джоли с удовольствием ест пауков, жуков и скорпионов. Причем иногда живых! Надеемся, что с Брэдом Питтом они расстались не из-за горстки тараканов, которых Анджелина в очередной раз приготовила на ужин.

Ферги

Ферги, кажется, сошла с ума. В одном из интервью она призналась, что каждый день пьет яблочный уксус. «Две столовых ложки. По какой-то причине я заметила разницу в желудке. Я просто поверила своему самочувствию, о чем и рассказываю. У меня нет никаких тайн», — поделилась певица. Кстати, яблочный уксус обожает и Меган Фокс . Актриса где-то вычитала, что именно этот продукт помогал сохранять стройность самой Клеопатре. Красота, конечно, требует жертв, но не таких же!

Николас Кейдж

Николас Кейдж, прежде чем заказать мясо в ресторане, представляет себе, как животные занимались сексом. Если в его фантазиях (или воспоминаниях) процесс выглядит эстетически безупречно, он заказывает мясо этих животных, если нет — увы. Так, например, актер считает, что свиньи спариваются отвратительно. «Я думаю, что рыбы очень достойны в вопросах секса. И птицы тоже. Но вот свиньи… не очень, поэтому я не ем свинину», — заявил он в одном из интервью.

Шейлин Вудли

У Шейлин вообще очень странный рацион. Она сидит на палеолитической диете. Даже не спрашивайте, что это. Но набор блюд кажется немного диким: водоросли, квашеная капуста, костный бульон и… ГЛИНА! Нет, глину следует использовать не в качестве маски для лица. Ее рекомендуется принимать в пищу. Об этом Шейлин услышала от таксиста-африканца. По его словам, глина очищает организм от тяжелых металлов и радиоактивных изотопов.

Рене Зеллвегер

Всю свою жизнь Рене Зеллвегер ведет борьбу с лишним весом. За это время она перепробовала множество различных диет и все же нашла один верный способ обмануть желудок. Во время очередного приступа голода актриса ест лед! Морозилка Рене забита самыми всевозможными формочками для льда: она даже позволяет себе разнообразие и замораживает не только воду, но и соки, лимонады, смузи.