Боня борется с подбородком у косметолога Мадонны

Телеведущая прилетела за помощью к специалисту в Лондон.

В свои 38 лет Виктория прекрасно выглядит и не считает нужным кого-либо обманывать рассказами о том, что ее красота — это гены и ничего более. Боня, пожалуй, одна из самых откровенных отечественных звезд. Если она делает уколы красоты или лифтинг, то сразу об этом рассказывает. Даже лазерную подтяжку живота звезда не стала скрывать. А сейчас Боня занялась своим лицом и ради этого прилетела в Лондон, чтобы попасть в руки к косметологу, который работает с самой Мадонной

@victoriabonya

Прямо с кушетки мастера Виктория вышла в эфир Instagram Stories и рассказала подписчикам, что уже сделала некую лифтинг-процедуру, мезотерапию, а сейчас косметолог спасает ее от образования второго подбородка с помощью волшебного аппарата, которым проводит массаж. Девушка отметила, что ближе к 40 годам без аппаратной косметологии не выиграть борьбу за молодость кожи. А затем Вика продемонстрировала, как ей наносят пилинг с частичками настоящего золота.