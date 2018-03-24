Волочкова показала, как моется в бане

Известная балерина не устает делиться хорошими советами и пикантными фотографиями.

Эта пятница стала для Анастасии Волочковой особенной: балерина отправилась в баню и не замедлила показать соблазнительный снимок своим фанатам.

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"Пятница! Наконец-то время отмыться и очиститься в русской бане! Мне-в моей авторской. Всем хороших выходных! Занимайтесь спортом, оздоравливайтесь, окунайтесь в ледяную купель! И будьте любимы!"

— обратилась Анастасия Волочкова к своим подписчикам в Instagram.

Поклонники, как обычно, разделились во мнениях:

"Да уж, хорошо подмечено. бывает всё у человека есть, а всё равно чего-то не хватает. Вот тогда и начинается нагота напоказ. Дом шикарный, и сама красавица… Но пусто. И уже скучно, неинтересно, пресно".

"Ну ничего не меняется!"

"Банька — отпад! А щелкунчик какую функцию несёт?"

"Просто красота во плоти"

"Настя, не обращайте внимания на этих стервятников, у них мозгов как у перепелок на один перелёт".