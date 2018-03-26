Звезды, которые сначала говорят, а потом думают

Следить за тем, что говоришь, не помешало бы каждому. Но если ты человек публичный, ответственность за каждое сказанное слово возрастает в разы. Жаль, что герои нашей подборки совсем об этом позабыли.

Мэрайя Кэри

«Каждый раз, когда я смотрю телевизор и вижу всех этих голодных детей в разных странах, я не могу сдержать слез. Я очень хочу быть такой же худой, но без всех этих мук, смертей и всего прочего», — эта фраза Мэрайи Кэри стала крылатой мгновенно. Правда, певица до сих пор утверждает, что не говорила ничего подобного. Ну-ну! Бритни Спирс

«Я никогда не хотела побывать в Японии. Просто потому, что я не люблю рыбу, а у них в Африке она очень популярна», — высказалась как-то Бритни. Кстати, ее считают королевой ляпов. Однажды Спирс на полном серьезе заявила, что часто бывает за океаном — в Канаде. Кто-нибудь, подарите ей наконец атлас! Канье Уэст

Леди Гага «На самом деле я не люблю думать. Я думаю, люди думают, что я люблю думать и думаю много. Но это не так. Мне не нравится думать», — заявил однажды рэпер. А вот еще одна потрясающая цитата: «Я Бог. Но моя самая большая трагедия в жизни — я никогда не увижу своего собственного выступления». За что и стоит любить Канье, так это за предельную честность со своими поклонниками. И за скромность, конечно же.

Мадонна «Это странная вещь: если я сплю с кем-то, они берут часть моей креативности через мою ***», — заявила Леди Гага в одном из интервью. Кажется, теперь мы поняли, в чем секрет успеха жениха певицы Кристиана Карино , который работает ее агентом. Творческий подход к работе в действии!

Сильвестр Сталлоне «Я верю только тем мужчинам, которые хоть раз целовались с мужиками», — утверждает Мадонна . Думаем, фраза из песни Ольги Бузовой «я открываю мир других мужчин» приобрела бы для нее новый, куда более интересный смысл. А еще Мэдж хочет быть как Ганди, Мартин Лютер Кинг или Джон Леннон , но только живой. Как думаете, у нее получается?

Джордж Буш-младший А вот Сильвестр Сталлоне, кажется, с Мадонной не совсем согласен. «Счастливый актер — это мертвый актер, потому что только после смерти нельзя измениться. После смерти я, наверное, буду кисточкой», — сказал он в одном из интервью. Сильное заявление. Почему именно кисточкой, Сильвестр не уточнил.

«У меня есть мнение по всем вопросам. Очень четкое мнение. Правда, иногда я с ним не согласен», — отметил как-то Джордж Буш-младший. Мы, девушки, его прекрасно понимаем. Да и вообще, биполярное расстройство и раздвоение личности не самое страшное, что может произойти с человеком. Так что, Джордж, вы там, это, держитесь!