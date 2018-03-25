11 звезд, которым нельзя показываться в бикини

Донателла Версаче Сколько бы денег и славы у тебя ни было — в бане и на пляже все равны. И это играет по-настоящему злую шутку с некоторыми знаменитостями. В платьях и на сцене они выглядят потрясающе, а вот правильный купальник себе подобрать уже не могут. Талант стильно одеваться не поможет, когда у тебя проблемы с фигурой — от природы или по собственному недосмотру. В любом случае, в наш список попали фото тех, кто по каким-то причинам не догадывается, что свое обнаженное тело они должны бы прятать подальше от фотокамер.

Конечно, Донателле уже почти 60 лет, но при ее-то средствах и профессии так запустить свое тело — просто преступление.

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Ума Турман Ее можно было бы простить, если бы мы не знали других примеров женщин ее возраста, которые если и не выглядят потрясающе, то стараются хотя бы не отсвечивать в таком виде на глазах честного народа.

Кто бы мог подумать, что длинноногая красотка Ума в купальнике похожа на переевшего страуса.

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Линдси Лохан Но не нам ее осуждать, ведь ее таланты оправдывают любой внешний вид.

Как говорится, если у вас плохое настроение — посмотрите на задницу Линдси.

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Хелена Бонем Картер Если вы мужчина, оно станет еще хуже, а если женщина — поднимется до небес, ведь такой ужасной фигуры, кажется, нет ни у кого.

На этом фото не видно лица, но поверьте нам на слово — эта задница принадлежит музе Тима Бертона

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Серена Уильямс Хелена не заморачивается фитнесом и йогой, и, видимо, вкладывается в другие грани своего таланта.

Убери грудь у Серены, и она будет неотличима от мужика-бодибилдера.

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Но любим мы ее, конечно, не за это. Кортни Лав

Вечно Кортни не везет — только она сделала себе имя в Голливуде, как начались проблемы с наркотиками.

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Келли Осборн Только слезла с психотропных веществ — папарацци подкарауливают ее в таком непотребном виде. А она ведь талантливая женщина.

Казалось бы, в шоу «Полиция моды» эта девушка должна была научиться правильно скрывать недостатки своей фигуры. Она же критиковала других!

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Но увы, солнце в Майями ослабило ее бдительность, и мы теперь никогда не сможем развидеть эти фото. Куин Латифа

Конечно, эта девушка никогда не была худышкой, но зачем же такие откровенные наряды?

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Только ленивый не пошутил по поводу этого фото о том, что резиновый матрас вряд ли сможет удержать все прелести дивы. Игги Азалия

Этой певице всего 26 лет, и кто-то даже считает ее одной из самых желанных девушек хип-хоп сцены.

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Лина Данэм Но это ровно до того момента, как она покажется в бикини.

Будем честными!

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Никакие награды и никакое всемирное признание не смогут перекрыть того, что видят фанаты Лины на фото, где она в купальнике. Ивана Трамп

Конечно, миссис Трамп так и не стала первой леди, хотя могла бы, но она — на минуточку — фотомодель.

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Так почему же у нее нет страха выставлять напоказ свои увядшие прелести?