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Чехова похудела и показала откровенное фото
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Чехова похудела и показала откровенное фото 

Рамблер 5 часов назад
Известная ведущая Анфиса Чехова после развода не теряет времени даром. И кроме воспитания ребенка успевает заниматься массой вещей. Например, худеет сама, помогает худеть другим, открывая собственные курсы, а также выступает в роли ведущей тв-шоу "Взвешенные и счастливые люди", съемки которого проходили в Сочи.
Сейчас съемки завершены, и Анфиса прощается с Сочи, а заодно публикует соблазнительные фотографии.
@achekhova
Вот так отдыхает звезда в бане.
Я не могла уехать из Сочи, не посетив легендарную баню @banya_land. Нам предложили баню черную по белому. Душистые веники, горячий котёл, пар, весёлые банщики с целым банным обрядом, холодная купель, в которую нужно спускаться по трубе под названием «Путь самурая»)) Ароматный чай на травах, мёд, варенья, фермерские продукты на большом деревянном столе! Душа поёт
— сообщила Анфиса Чехова поклонникам.
@achekhova
А затем похвастаась купальником и фигурой.
Подписчики Анфисы по достоинству оценили ее формы:
"Фигура что надо стала"
"Ух, аж мурашки побежали))) с легким паром, Анфиса!))"
"Анфисочка, вы не вероятная красотка, я вообще не понимаю "злопыхателей", которые пытаются найти изъян, можно за вас скажу: мы неидеальны, но принимаем вашу критику"
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