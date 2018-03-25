Чехова похудела и показала откровенное фото

Известная ведущая Анфиса Чехова после развода не теряет времени даром. И кроме воспитания ребенка успевает заниматься массой вещей. Например, худеет сама, помогает худеть другим, открывая собственные курсы, а также выступает в роли ведущей тв-шоу "Взвешенные и счастливые люди", съемки которого проходили в Сочи.

Сейчас съемки завершены, и Анфиса прощается с Сочи, а заодно публикует соблазнительные фотографии.

@achekhova

Вот так отдыхает звезда в бане.

Я не могла уехать из Сочи, не посетив легендарную баню @banya_land. Нам предложили баню черную по белому. Душистые веники, горячий котёл, пар, весёлые банщики с целым банным обрядом, холодная купель, в которую нужно спускаться по трубе под названием «Путь самурая»)) Ароматный чай на травах, мёд, варенья, фермерские продукты на большом деревянном столе! Душа поёт

— сообщила Анфиса Чехова поклонникам.

@achekhova

А затем похвастаась купальником и фигурой.

Подписчики Анфисы по достоинству оценили ее формы:

"Фигура что надо стала"

"Ух, аж мурашки побежали))) с легким паром, Анфиса!))"

"Анфисочка, вы не вероятная красотка, я вообще не понимаю "злопыхателей", которые пытаются найти изъян, можно за вас скажу: мы неидеальны, но принимаем вашу критику"