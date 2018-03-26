Кристина Орбакайте вывела в свет подросшую дочь

Фотографией звезды с дочкой поделилась в личном блоге сама спортсменка. «У Клавы мамина улыбка», «Это дочка Кристины, что ли…», «Красавцы!» — обсуждают повзрослевшего ребенка Кристины Орбакайте пользователи социальных сетей.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 24 Мар 2018 в 11:06 PDT Напомним, с 1986 по 1997 год Кристина Орбакайте состояла в гражданском браке с певцом Владимиром Пресняковым–младшим. В этих отношениях в 1991 году родился сын Никита Пресняков . С 1997 по 2001 год певица состояла в незарегистрированном браке с бизнесменом Русланом Байсаровым, в 1998 году у пары родился сын Дени Байсаров . С 9 марта 2005 года по настоящее время звезда замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым . В 2012 году в семье родилась дочь Клавдия Земцова.

К слову, не так давно артистка поделилась с публикой редкими семейными кадрами, сделанными во время отдыха в заснеженных Альпах. Кристина Орбакайте показала фотографии с сыном Дени и дочерью Клавдией, причем юноша произвел настоящий фурор среди поклонников артистки.

А на днях фото дочери Кристины Орбакайте в образе балерины восхитило пользователей Сети.

Фото: Instagram @orbakaite_k Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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