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Дана Борисова мечтает о семье
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Дана Борисова мечтает о семье 

Рамблер 1 час назад
Фото: @danaborisova_official
Скандально известная телезвезда встала на путь исправления и ждет свою любовь.
Дана Борисова, жизнь которой чуть было не пошла под откос, надеется на лучшее.
"Грустно засыпать одной, очень хочется обрести семью, дочь, любимого человека, и, хоть и привыкла уже к одиночеству, мечтаю, конечно, о другом. Но все от Него, и на все Его воля. Но это не мешает мне верить в лучшее",
— поделилась Дана с подписчиками своей страницы в Instagram.
Поклонники, конечно, не замедлили подбодрить Дану словами поддержки:
"Даночка, не грусти — всё наладится! Ты встретишь свою половинку! Ты хороший человек!"
"Пусть все желания исполнятся!"
"Даночка, все будет и муж и дочь и семья"
Напомним, что Дана Борисова прошла курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости в Тайланде, а сейчас отстаивает право опеки над своей несовершеннолетней дочерью в суде.
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