Самбурская раскритиковала провинциальную моду

Актриса и телеведущая регулярно подвергается критике за свой стиль, который многим не по душе.

Но на днях Настасья Самбурская не выдержала и решила ответить всем, кто считает, что одевается она не так, как должна одеваться "настоящая женщина".

В моде не сильна. Но поразмышляем на эту тему. Есть классика, всем понятная <…> А есть мода, она, как правило, не для всех. Потому что, во-первых, это дорого и большинству непонятно. <…> Поэтому вы сидите и срёте всех, кто по вашему мнению не в платье-чехле до колен, не как на выпускном, до пола, не накручен на плойку на празднике. Баба в мужском пиджаке на толстовку с капюшоном, перетянутая поясом, как в 90-м году вызывает у вас протест, а это модная баба. Просто вам это не надо, дорогие женщины, вам проще обсмеять, чем принять тот факт, что стиль «бомжа» на сегодняшний день завоевывает всё больше сердец.

Подписчики на этот раз оказались благосклонны и поддержали актрису в комментариях.

"О, Настасья, я вам сочувствую! сколько же вам всего достается, если уж вы так часто отчитываете подобную критику!"

"Правильно! Все должно быть к месту и гармонично с внутренним состоянием"

"Классная статья, Настасья! Как Вы все успеваете? И съёмки, и театр, и музыка? Да ещё и писать, причём интересно и умно".