Регина Тодоренко прокомментировала слухи о себе

В октябре прошлого года Регина Тодоренко покинула шоу «Орел и решка», заявив, что настала пора развиваться дальше. Однако чем она займется и когда вернется на голубые экраны, оставалось загадкой для многих.

Регина Тодоренко переехала в Америку Неизвестность породила массу слухов и домыслов, включая даже то, что она и вовсе навсегда переехала жить в Америку! Регина же, в свою очередь, все это время готовила для поклонников нечто интересное, а именно работала над бьюти-шоу «Мейкаперы» на телеканале «Пятница!», в котором вместе с Владом Лисовцом выступила в роли ведущей. Но и это еще не все! Совсем скоро на канале стартует новый проект — масштабное музыкальное шоу «Голос улиц», ведущей которого также станет Регина. WMJ.ru решил вспомнить другие самые громкие слухи о Тодоренко и попросил ее лично прокомментировать каждый из них WMJ.ru решил вспомнить другие самые громкие слухи о Тодоренко и попросил ее лично прокомментировать каждый из них. Что оказалось чистой правдой, а что так и осталось ложью, читай в нашем материале.

В декабре на два месяца я действительно переехала в Лос-Анджелес. Однако только для того, чтобы поучиться в филиале Нью-Йоркской киноакадемии, куда мечтала попасть целых десять лет! И вот, наконец, я взяла шестинедельный курс на факультете кинопроизводства. Занятия длились по десять — двенадцать часов в день. Мы изучали все этапы работы над фильмом: продюсирование, режиссуру, операторское и актерское мастерство, написание сценария, монтаж. Эти знания мне очень пригодились сейчас, когда я работаю над созданием собственного late night шоу, премьера которого состоится в апреле. Регина Тодоренко терпеть не может косметику

Какой коварный слух! Если честно, я не то чтобы не люблю косметику, я не люблю краситься в повседневной жизни. Мне больше нравится, когда кожа находится в спокойном состоянии, без какого-либо вмешательства и лишних раздражителей. Но если мне необходимо сходить, например, на светское мероприятие, я с большим удовольствием ярко крашу губы. Оранжевый, малиновый, синий, розовый, баклажанный — мои любимые цвета. С тех пор как я стала ведущей шоу «Мейкаперы» на телеканале «Пятница!», могу с уверенностью сказать, что теперь знаю все тонкости макияжа и даже могу проводить мастер-классы для любителей: как правильно использовать косметику, как ее наносить и как с ее помощью подчеркивать свои лучшие стороны (улыбается). У Регины Тодоренко нет комплексов

У Регины Тодоренко есть сын Это неправда. У меня есть самый большой комплекс, о котором я обычно не говорю, — это боязнь показаться глупой. Люблю прокручивать в голове цитату Марка Твена : «Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения» (улыбается). Я очень любознательный человек, но понимаю, что знать все в этом мире невозможно. Когда в чем-то не разбираюсь, предпочитаю либо промолчать, либо спросить — это не зазорно. Намного хуже, если ты киваешь головой и делаешь вид, что понимаешь, о чем говорят, хотя это вовсе не так. Еще у меня есть некоторые комплексы по поводу своей внешности. Но главное ведь то, как мы себя ощущаем и как преподносим. Если ты уверен в себе, то другие это тоже заметят.

У меня пока еще нет сына, но есть крестный сын. Это мой племянник Дадо, которого я очень люблю и безумно скучаю, потому что большую часть жизни мы проводим на расстоянии. Когда я путешествую, то всегда стараюсь прислать ему очередное видео и, например, рассказать, кто такие антилопы импалы, показать ему крокодила или бегемота. Надеюсь, что скоро у меня появятся и свои дети (улыбается). Регина Тодоренко сидит на жестких диетах

Регина Тодоренко сидит на единственной диете, которая называется «хлебная». Хлебная диета — это есть все подряд и желательно побольше хлеба. Можно даже есть хлеб с хлебом и не жалеть масла, чтобы, как говорится, не потерять вес (смеется). Единственное, что я практикую и очень стараюсь соблюдать, — не есть после шести часов вечера. Бесстрашная Регина Тодоренко боится воды

Скажу честно, раньше я боялась глубины, но, к счастью, смогла перебороть этот страх. Теперь же учусь справляться со страхом высоты, и это несмотря на то, что на съемках тревел-шоу мне приходилось прыгать с парашютом! Песни Регины Тодоренко исполняют известные поп-исполнители

У Регины Тодоренко есть сестра-близнец Это правда! Когда-то давно я работала в тандеме с известным композитором. Он писал музыку, я — слова. Одну из моих песен под названием «Прости» поет София Ротару . Это моя гордость (улыбается). Также мною был написан текст гимна шоу «Минута славы». Если я не ошибаюсь, это был восьмой сезон проекта. Так что да, когда мне было 20 лет, я зарабатывала тем, что писала тексты песен артистам.

К сожалению, нет, но очень хотелось бы! Мне совершенно не хватает времени, чтобы заниматься делами и успевать развиваться во всех сферах. Поэтому иметь сестру-близнеца было бы весьма кстати. Она бы иногда могла заменять меня на съемках шоу, пока я, например, снимаюсь в кино (улыбается). Однако у меня есть подруга, которую зовут Аля Астровская. Все говорят, что мы очень похожи, словно близняшки. И, кстати, открою вам маленький секрет, только никому не говорите об этом: когда-то она даже летала по моему паспорту и на паспортном контроле ее не рассекретили. Регина Тодоренко носит только брендовую одежду

Муж Регины Тодоренко боксер Да, ведь у каждых тапочек, кроссовок, платьев есть определенный бренд, будь то Zara, Bershka, Louis Vuitton или Yves Saint Laurent. Зачастую я ношу одежду, которую создает моя творческая мастерская Generation TR. В основном это спортивные костюмы, в которых мне удобно. Я много путешествую, летаю и переезжаю, поэтому мне важно, чтобы одежда была комфортной.

У меня нет мужа и никогда не было (улыбается). Но к этому были предпосылки. Когда мне было 15 лет, мой молодой человек занимался тайским боксом и даже побеждал на чемпионатах. Так что возможность выйти замуж за боксера была, но я ее упустила, о чем совершенно не жалею!