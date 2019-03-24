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Какой рост и вес у российских звезд 

Рамблер 4 часа назад
Личная жизнь звезд всегда вызывает повышенный интерес поклонников, фанатам хочется знать буквально все: кто с кем встречается, у кого какие планы и, конечно, одна из горячих тем для обсуждений — физические параметры.
Какой рост и вес у кумиров публики — раскрываем тайны в нашей галерее.

Екатерина Варнава

Екатерину Варнаву поклонники упрекают в излишней худобе, актриса похудела с 68 до 60 килограммов. А вот рост телезвезды маленьким не назовешь, он составляет 181 сантиметр.

Александр Цекало

Рост популярного ведущего и продюсера Александра Цекало составляет 167 сантиметров, а вес — около 80 килограммов.

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус при росте 164 сантиметра весит всего 47 килограммов.

Иван Ургант

Телеведущий и шоумен Иван Ургант вырос до 195 сантиметров, а весит 90 килограммов.

Дмитрий Дюжев

Актер Дмитрий Дюжев не отстает от Ивана Урганта ни на сантиметр — тоже 195. А весит немного меньше — 85 килограммов.

Денис Мацуев

Знаменитый российский пианист Денис Мацуев также может похвастаться высоким ростом — 198 сантиметров. А весит музыкант 85 килограммов.

Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова отличается внушительным ростом в 188 сантиметров и небольшим при таком росте весом в 59 килограммов.
Женский форум5
Звёзды , Фото , Екатерина Варнава , Иван Ургант , Денис Мацуев , Мария Шарапова , Кристина Асмус , Александр Цекало , Дмитрий Дюжев
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