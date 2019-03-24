Какой рост и вес у российских звезд 

Личная жизнь звезд всегда вызывает повышенный интерес поклонников, фанатам хочется знать буквально все: кто с кем встречается, у кого какие планы и, конечно, одна из горячих тем для обсуждений — физические параметры.
Какой рост и вес у кумиров публики — раскрываем тайны в нашей галерее.
Екатерина Варнава
Екатерину Варнаву поклонники упрекают в излишней худобе, актриса похудела с 68 до 60 килограммов. А вот рост телезвезды маленьким не назовешь, он составляет 181 сантиметр.
Александр Цекало
Рост популярного ведущего и продюсера Александра Цекало составляет 167 сантиметров, а вес — около 80 килограммов.
Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус при росте 164 сантиметра весит всего 47 килограммов.
Иван Ургант
Телеведущий и шоумен Иван Ургант вырос до 195 сантиметров, а весит 90 килограммов.
Дмитрий Дюжев
Актер Дмитрий Дюжев не отстает от Ивана Урганта ни на сантиметр — тоже 195. А весит немного меньше — 85 килограммов.
Денис Мацуев
Знаменитый российский пианист Денис Мацуев также может похвастаться высоким ростом — 198 сантиметров. А весит музыкант 85 килограммов.
Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова отличается внушительным ростом в 188 сантиметров и небольшим при таком росте весом в 59 килограммов.