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«Отдай балахон!»: Пугачева потребовала у Киркорова наряд
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«Отдай балахон!»: Пугачева потребовала у Киркорова наряд 

Рамблер 46 минут назад
Фото: @fkirkorov
Алла Пугачева опубликовала в своем инстаграме фото Филиппа Киркорова с его концерта, и шутливо попросила вернуть наряд, удивительно похожий на костюм ее юности.
«Филя! Отдай мой балахон!» — так подписала фото Киркорова Алла Борисовна.
Филипп Киркоров сейчас находится на гастролях в Литве и регулярно выкладывает фотографии с концертов. На одной из них он запечатлен в костюме, действительно напоминающем балахоны Пугачевой времен ее эстрадной молодости.
Шутка певицы изрядно рассмешила ее поклонников. Сам Киркоров оценил юмор бывшей супруги и пообещал отправить балахон почтой.
"Все-все, Аллуся, выслал из Таллина с доставкой! В Шауляй «приступ» ностальгии одолел, да и Миколаса в зале хотелось приятно порадовать и удивить воспоминаниями о прекрасной юности", — написал певец.
Подписчики поддержали певицу, а некоторые увидели в обмене шутками намек на былые чувства.
"Это он внимания Аллы Борисовны хочет"
"Я помню это платье)) Тогда это был фурор"
"Вот так живешь с человеком, а потом вещи пропадают"
"Да тут флирт, я смотрю"
"Спасибо, подняли настроение!"
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