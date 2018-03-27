«Отдай балахон!»: Пугачева потребовала у Киркорова наряд

Алла Пугачева опубликовала в своем инстаграме фото Филиппа Киркорова с его концерта, и шутливо попросила вернуть наряд, удивительно похожий на костюм ее юности.

«Филя! Отдай мой балахон!» — так подписала фото Киркорова Алла Борисовна.

Филипп Киркоров сейчас находится на гастролях в Литве и регулярно выкладывает фотографии с концертов. На одной из них он запечатлен в костюме, действительно напоминающем балахоны Пугачевой времен ее эстрадной молодости.

"Все-все, Аллуся, выслал из Таллина с доставкой! В Шауляй «приступ» ностальгии одолел, да и Миколаса в зале хотелось приятно порадовать и удивить воспоминаниями о прекрасной юности", — написал певец. Шутка певицы изрядно рассмешила ее поклонников. Сам Киркоров оценил юмор бывшей супруги и пообещал отправить балахон почтой.

Подписчики поддержали певицу, а некоторые увидели в обмене шутками намек на былые чувства.