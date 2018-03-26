Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко

Хотя снимок был сделан одним из лучших фотографов мира. На фото супруги показались поклонникам неестественными и зажатыми.

Вернувшись из отпуска на Мальдивах, Яна Рудковская решила порадовать подписчиков в Instagram новым романтичным фото с очередной фотосессии для журнала L'Officiel Russia.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 24 Мар 2018 в 1:08 PDT

"Спасибо Эллен фон Унверт за потрясающую фотосессию. Сниматься у фотографа, который входит в топ-10 лучших фотографов мира, — большая честь для нас с Женей", — написала Рудковская. Из подписи под фото ясно, что с супругами поработал один из самых известных фотографов:

Однако пользователи соцсети этот снимок не оценили по достоинству. Многим он показался неестественным: Плющенко выглядит "скромным" и "трясущимся" перед "диктатором Яной". Кроме того, поклонникам звездной пары не понравилось, что их лица слишком отретушировали.

"А что собственно это фото иллюстрирует? Плющенко подкаблучника? и Рудковскую "сильную женщину?"",

"Какая-то остервенелая женщина и забитый мужичок получились",

«Ну нет породы и не будет её даже с фотошопом»

"На обложке сплошной фотошоп, лица изменены очень, даже нос у Жени уменьшили. И это у лучших фотографов мира".