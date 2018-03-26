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Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко
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Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @rudkovskayaofficial
Хотя снимок был сделан одним из лучших фотографов мира. На фото супруги показались поклонникам неестественными и зажатыми.
Вернувшись из отпуска на Мальдивах, Яна Рудковская решила порадовать подписчиков в Instagram новым романтичным фото с очередной фотосессии для журнала L'Officiel Russia.
Из подписи под фото ясно, что с супругами поработал один из самых известных фотографов:
"Спасибо Эллен фон Унверт за потрясающую фотосессию. Сниматься у фотографа, который входит в топ-10 лучших фотографов мира, — большая честь для нас с Женей", — написала Рудковская.
Однако пользователи соцсети этот снимок не оценили по достоинству. Многим он показался неестественным: Плющенко выглядит "скромным" и "трясущимся" перед "диктатором Яной". Кроме того, поклонникам звездной пары не понравилось, что их лица слишком отретушировали.
"А что собственно это фото иллюстрирует? Плющенко подкаблучника? и Рудковскую "сильную женщину?"",
"Какая-то остервенелая женщина и забитый мужичок получились",
«Ну нет породы и не будет её даже с фотошопом»
"На обложке сплошной фотошоп, лица изменены очень, даже нос у Жени уменьшили. И это у лучших фотографов мира".
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