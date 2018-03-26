Лолита раскрыла тайну исчезновения Ирины Понаровской

Лолита рассказала, куда пропала Ирина Понаровская в шоу Малахова "Привет, Андрей!".

Ирина Понаровская, без преувеличения самая стильная певица нашей эстрады, всегда резко отличалась от своих коллег по эстраде утонченным вкусом и манерами. Однако Ирина давно перестала появляться на публике, не дает концертов и интервью.

Лолита объяснила, что Ирина органически чужда грязному миру шоу-бизнеса и не может работать в атмосфере сплетен.

"Ира очень хрупкая. И этот мир шоу-бизнеса… на самом деле все, кто в нем выживают, — это мужики. Неважно, женщина ты или мужчина — ты мужик".

После чего в присущей ей эмоциональной манере добавила:

"Ира из породы настоящих женщин. Когда она поняла, что она хочет уйти, что что-то ей в себе не нравится, она перфекционист и в голосе, во всем она перфекционист, во внешности. Я думаю, именно поэтому она решила просто отойти от дел".

Лолита является многолетней подругой Понаровской. Более того, именно ей она обязана своим первым появлением на сцене.

Тогда уже известная певица заметила юную Лолиту, которая оказалась за сценой одного концертного зала. Понаровская взяла Лолиту в качестве бэк-вокалистки в ВИА "Поющие гитары".

И хотя Милявская вскоре ушла из ансамбля, она сумела сохранить дружбу с Ириной.

12 марта Понаровской исполнилось 65 лет. Ее последний альбом вышел в 2008 году. Впрочем, концертный директор Понаровской утверждает, что певица вовсе не ведет затворнический образ жизни, и даже посещает различные выставки, просто сейчас главным интересом ее жизни является маленький внук.