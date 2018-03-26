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У Веры Брежневой новая молодая соперница
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У Веры Брежневой новая молодая соперница 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @ververa
Певица опубликовала в Instagram видео со своей повзрослевшей дочерью Соней Киперман. Поклонники остались в полном восторге.
Мама и дочка позируют перед камерой и весело дурачатся.
Вера кратко подписала снимок хэштегом #какаяматьтакаядочь. Фанаты певицы все как один решили, что видео невероятно милое, а Соня настоящая красавица. Кое-кто даже решил, что дочка может соперничать с мамой за любовь поклонников:
"Ваша соперница подрастает!",
"Какая доча, красавица, совсем взрослая уже. Мамуля тоже конечно",
"Как будто две сестренки, одна старшая другая младшая. Вера, вы прекрасно выглядите две куклы Барби".
"Кто из них Вера?))"
"Кем будет ваша дочка? Ей обязательно нужно стать моделью или певицей. Такая красавица!".
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