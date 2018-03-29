Скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолет

Фото: Лиза

Еще один скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолетСпорные истории с участием знаменитостей в аэропорту продолжаются. Теперь героиней одной из них стала участница «Comedy Woman» Надежда Сысоева (33). Девушку отказались пустить на борт самолета, летевшего по маршруту Москва-Барселона. Аргументировав это тем, что посадка уже завершена. Вместе с Надеждой не пустили еще нескольких пассажиров. Сысоева тут же купила билет на новый рейс, но смогла улететь только шесть часов спустя. А приземлившись в Испании , выяснила, что ее багаж утерян. Впрочем, Надежда решила не расстраиваться по этому поводу. Девушка летела в Барселону на фотосессию и уже поделилась со своими подписчиками первым кадрам: @inadenka