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Скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолет
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Скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолет 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
Еще один скандал в небе: Надежду Сысоеву не пустили в самолетСпорные истории с участием знаменитостей в аэропорту продолжаются. Теперь героиней одной из них стала участница «Comedy Woman» Надежда Сысоева (33).
Девушку отказались пустить на борт самолета, летевшего по маршруту Москва-Барселона. Аргументировав это тем, что посадка уже завершена.
Вместе с Надеждой не пустили еще нескольких пассажиров. Сысоева тут же купила билет на новый рейс, но смогла улететь только шесть часов спустя. А приземлившись в Испании, выяснила, что ее багаж утерян. Впрочем, Надежда решила не расстраиваться по этому поводу. Девушка летела в Барселону на фотосессию и уже поделилась со своими подписчиками первым кадрам:
@inadenka
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